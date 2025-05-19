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不是正中間！微波爐「食物放這1處」才加熱均勻　一票人做錯

▲▼微波爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲轉盤式微波爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

微波爐加熱食品方便，是家庭中的必備家電。粉專「約翰家庭百貨」先前就指出，其實在用轉盤式微波爐加熱時，最好將食物放置在轉盤的邊緣，這樣才能加熱得更均勻。

「約翰家庭百貨」發文指出，使用微波爐加熱食物時，為了獲得更均勻的加熱效果，可以根據不同微波爐的類型調整一下動作。首先是「轉盤式微波爐」，​由於微波從側邊單向發射，轉盤旋轉可使食物均勻受熱，為達最佳效果，建議將食物放置在轉盤的邊緣位置，利用旋轉使其各部分均勻加熱。

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至於「平台式微波爐」，​此類型微波爐內部無轉盤設計，微波從底部發射，整體加熱較均勻；使用此類微波爐時，建議在加熱過程中間暫停一次，將食物翻動或攪拌，以確保各部分均勻受熱。

另外，有專家建議，用微波爐加熱食物時，最好避免以「塑膠容器」盛裝，若熱源和塑膠結合，可能會影響到生育能力；不過，主管機關則認為，以目前的證據來看，一般人日常生活接觸的量仍在安全範圍內。

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