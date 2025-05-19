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一票律師「轉這行」月入數10萬！他驚呆：工時更少又固定

▲▼律師,握手。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

「黑心律師」楊律師昨日發文表示，最近才發現有好多律師轉任民間公證人，其月收入竟比多數律師更高、更穩定，而且工時還比較少又固定，讓他不禁感嘆，「千萬別用表面輕易去判斷別人。」

楊律師在臉書提到，最近為了公證租約及公證遺囑，接觸多位民事公證人，這才發現有好多是律師轉任的民間公證人，仔細詢問及上網查後更得知驚人事實，絕大多數民間公證人的月收入比大多數的律師更高、更穩定。

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他進一步表示，「月入10幾萬是很基本的，月入數10萬的很多，而且工時更少且固定，朝九晚五、周休二日，原則上不加班，除非客戶真的只有假日有空，再考慮是否要約假日。」

最後，楊律師也直言，律師、法官、檢察官雖然頭銜響亮，但千萬別因此小看民間公證人，後者在很多方面是壓倒性勝過前者的，「再次驗證那句老話，千萬別用表面輕易去判斷別人。」

對此，網友們紛紛回應，「真假！我以為公證人的收費都被司法院訂死了」、「我也認識很多律師轉公證人」、「現在轉行還來得及嗎？」「真的，我後悔當初沒攻公證人」、「需要公證的事情很多啊，我也很常在公證，所以其實當公證人真的是蠻賺錢的」。另外，也有內行直言，「民間公證人工作程序繁瑣，而且必須被法院定期監督檢查，尤其英文要很好。」

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