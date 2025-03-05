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主管挺你、同事愛你！12星座「職場生存術」讓你人緣暴增又升職加薪

▲職場婦女,媽媽,女性,女強人,職場,產假。（圖／翻攝自pixabay）

▲在職場上，除了提升自己的專業能力，懂得如何與人建立正向關係，也是一種寶貴的技能。（圖／pixabay）

記者錢雅慧／綜合報導

在職場上，專業能力固然重要，但良好的人際關係同樣不可或缺。無論是與同事相處、贏得上司的信任，甚至在人際交往與戀愛關係中，擅長建立連結的人往往更能順利前進。《星座好朋友》幫12星座整理出4種擄獲人心的小技巧，幫助不同個性的職場工作者建立更穩固的關係！

「請對方幫一個小忙」——巨蟹座、天蠍座、雙魚座
水象星座的人通常樂於助人，卻往往不好意思向他人求助，擔心自己會顯得太過親近或被誤會有目的性。然而，心理學上有一個「富蘭克林效應」——當人們為某人付出時，會更傾向喜歡對方。因此，適度地請求對方幫助，不僅能夠增進彼此的關係，還能讓對方覺得自己是被信賴的。當然，這類請求應該建立在「無傷大雅」的前提下，例如請同事幫忙遞個文件、給個建議，或是請對方幫你解個小問題。這樣的互動能讓彼此的關係更親近，也能讓對方感受到自己的價值。

▲上班族,工作,職場,員工,小資族,企業（圖／取自librestock）

「適度訴苦或分享工作心得」——金牛座、處女座、摩羯座
土象星座一向務實且習慣獨立完成任務，他們不太喜歡在工作中表露自己的情緒，因此在人際互動上可能會少了些溫度。然而，適時地與信任的同事分享自己的壓力、聊聊工作上的挑戰，反而能夠拉近彼此的距離。不過這並不代表需要頻繁抱怨，而是要找到合適的時機與對象，以輕鬆的方式交換心得，例如：「這份報告真的改了好多次，終於完成了！」這種小小的共鳴能讓同事產生認同感，讓彼此之間的關係更加自然與緊密。

「適時分享小零食或請飲料」——雙子座、天秤座、水瓶座
風象星座通常擅長社交，但有時候過於理性，可能會忽略「情感上的交流」對於人際關係的重要性。在職場上，一點小小的互動，例如分享零食、請同事喝杯咖啡，都是建立關係的好方法。這並不代表要刻意討好，而是透過日常中的「小舉動」，讓氣氛更加融洽。例如，買杯咖啡順手問一下同事：「要不要幫你帶一杯？」或者在下午茶時間分送一點點心，這些細微的行動可以讓人感受到你的友善與親和力，進而增強同事間的連結。

「主動伸出援手，協助解決難題」—— 牡羊座、獅子座、射手座
火象星座的行動力強，在職場上通常是積極進取的類型。他們習慣以直接的方式表達自己，並且願意幫助有需要的人。當同事陷入困境時，若能適時伸出援手，不僅能提升對方的好感度，還能建立深厚的職場人脈。然而這不代表一定要負擔額外的工作，而是在自己能力範圍內提供協助。例如當同事在趕專案時，主動提供建議，或是在團隊遇到問題時，願意一起 brainstorm（腦力激盪），這些舉動都能讓人感受到你的可靠與熱情，也會讓你在團隊中成為更受歡迎的存在。

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

職場成功，專業＋人際＝黃金法則
另一方面，專家也認為，在職場上，除了提升自己的專業能力，懂得如何與人建立正向關係，也是一種寶貴的技能。這4個小技巧，無論是在哪種環境中，都能幫助12星座更快融入團隊、贏得信任，甚至在無形之中累積人脈資源。與人相處並不代表要刻意迎合，而是在自然互動中，讓彼此感受到互相的支持與價值。只要掌握這些小撇步，相信無論是職場、社交，甚至感情關係，都能更順利、更加得心應手！

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