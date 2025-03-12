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台鐵禁工務人員用電暖微波爐　產工批：節電不應拿員工開刀

▲▼台鐵工務單位發文要求道班人員未經申請不得使用電暖爐等高耗能電器。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵工務單位發文，要求道班人員未經申請不得使用電暖爐等高耗能電器。（圖／台鐵產工提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵近來為了省電費支出，發出公文要求養護軌道的道班人員禁止使用快速火爐、電熱器、電暖爐、電熱毯等高耗能電器，若有特殊理由需要使用，須提出申請，未申請私自使用將議處，引起員工反彈。台鐵產業工會、台鐵工務聯合會為員工請命，批評台鐵節電不應拿員工開刀。

台鐵產業工會、台鐵工務聯合會今發出聯合聲明指出，工務同仁風雨下辛苦工作，不應連一口暖飯暖湯都以節電之名禁止，台鐵工務單位為台鐵運、工、機、電四大工種當中，主要進行日常軌道養護維修單位，近年天災不斷造成鐵路運輸受阻，都是工、電務同仁在最短時間冒著被土石掩埋風險搶通，晝伏夜出的辛苦同仁，如今卻因為公司的節電政策，連基本的休息設備禁止使用。

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工會表示，由於多數工務同仁工作時間為深夜至凌晨(23時至隔日05時)，風雨無阻地在線路上進行粗重的砸道、換岔等工程作業，休息時間若需要進食快速補充體力，無法如其他單位周邊有便利商店得以購買，因而有在單位內設置如電磁爐、微波爐等需求，如今工務處的作法為公司節電，卻忽略了現場同仁因工作地點、工作勞累程度的實際需求。

由於去年電價調漲14%，工會批評，交通部明知台鐵作為用電大戶，並未協助爭取電價優惠，反而讓台鐵因應電價調漲成本增加4億多，縱然迎來將近30年再度調漲票價，卻又遭到交通部施壓，以低於台鐵所有預估版本通過，獲利率僅0.26%，今年更再次有電價調漲新聞傳出，若又毫無優惠補貼，票價調漲形同未漲。

台鐵產工則譴責交通部失職、扯後腿，未給予政策協助，又限制票價調幅，種種作為讓台鐵公司無法正常營運，開源受阻只好強力節流，造成待遇停滯、縮水，甚至連工作現場提供員工休息時間使用的電磁爐等設備都禁止使用。

台鐵產工和台鐵工務聯合會表示，部分工務段開始以節電為名，限縮工作現場合理休憩設備使用，應調查同仁實際需求，以及進行用電分析來考量，不是先拿員工開刀，也呼籲各工務段應於訂定相關規範時考量。

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