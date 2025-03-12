台鐵禁工務人員用電暖微波爐　產工批：節電不應拿員工開刀

▲台鐵工務單位發文，要求道班人員未經申請不得使用電暖爐等高耗能電器。（圖／台鐵產工提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵近來為了省電費支出，發出公文要求養護軌道的道班人員禁止使用快速火爐、電熱器、電暖爐、電熱毯等高耗能電器，若有特殊理由需要使用，須提出申請，未申請私自使用將議處，引起員工反彈。台鐵產業工會、台鐵工務聯合會為員工請命，批評台鐵節電不應拿員工開刀。

台鐵產業工會、台鐵工務聯合會今發出聯合聲明指出，工務同仁風雨下辛苦工作，不應連一口暖飯暖湯都以節電之名禁止，台鐵工務單位為台鐵運、工、機、電四大工種當中，主要進行日常軌道養護維修單位，近年天災不斷造成鐵路運輸受阻，都是工、電務同仁在最短時間冒著被土石掩埋風險搶通，晝伏夜出的辛苦同仁，如今卻因為公司的節電政策，連基本的休息設備禁止使用。

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工會表示，由於多數工務同仁工作時間為深夜至凌晨(23時至隔日05時)，風雨無阻地在線路上進行粗重的砸道、換岔等工程作業，休息時間若需要進食快速補充體力，無法如其他單位周邊有便利商店得以購買，因而有在單位內設置如電磁爐、微波爐等需求，如今工務處的作法為公司節電，卻忽略了現場同仁因工作地點、工作勞累程度的實際需求。

由於去年電價調漲14%，工會批評，交通部明知台鐵作為用電大戶，並未協助爭取電價優惠，反而讓台鐵因應電價調漲成本增加4億多，縱然迎來將近30年再度調漲票價，卻又遭到交通部施壓，以低於台鐵所有預估版本通過，獲利率僅0.26%，今年更再次有電價調漲新聞傳出，若又毫無優惠補貼，票價調漲形同未漲。

台鐵產工則譴責交通部失職、扯後腿，未給予政策協助，又限制票價調幅，種種作為讓台鐵公司無法正常營運，開源受阻只好強力節流，造成待遇停滯、縮水，甚至連工作現場提供員工休息時間使用的電磁爐等設備都禁止使用。

台鐵產工和台鐵工務聯合會表示，部分工務段開始以節電為名，限縮工作現場合理休憩設備使用，應調查同仁實際需求，以及進行用電分析來考量，不是先拿員工開刀，也呼籲各工務段應於訂定相關規範時考量。