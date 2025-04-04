沒帶手機平板也能好好吃完一頓飯！兒童節學5招「帶娃吃飯超EZ」連隔壁桌都比讚

▲想到孩子坐不住、吵鬧奔跑、吵著要看手機……兒童節還沒帶他們出門用餐，是不是就已經開始冒冷汗？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

4月4日兒童節快樂！相信許多家長已經規劃好要帶孩子出門慶祝一番，來場久違的親子大餐。不過，想到孩子坐不住、吵鬧奔跑、吵著要看手機……是不是已經開始冒冷汗了？別擔心！專家說，其實只要出門前「做點功課」，不靠平板螢幕，孩子也能安安靜靜吃完一頓飯！

「練習」是關鍵！從家裡餐廳玩起來

心理諮商師Sarah Whitmire提醒家長，「期待年幼孩子在餐廳表現完美，這個想法並不實際！」她建議，家長可以事先帶孩子到親子友善的餐廳做練習，甚至在家裡玩「開餐廳」的角色扮演遊戲，以潛移默化的模式建立用餐規矩。她表示，「風格輕鬆、有遊戲空間的家庭餐廳，是很好的『練習場』，讓孩子能學習所謂的『餐廳禮儀』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

餐桌遊戲超好用！「名字猜猜看」笑聲不斷

怎麼讓孩子吃飯時不無聊？社工師Jennifer Kelman分享一招——名字遊戲！

她會和孩子觀察餐廳裡的其他客人，猜猜對方叫什麼名字。「通常都猜得超離譜，但全家都笑翻了。」Kelman說，有時他們還會在餐後禮貌詢問當事人願不願意透露名字，讓遊戲更有互動感。這種小遊戲不僅能轉移注意力，也讓孩子專注在親子互動，而不是螢幕上。

餐廳怎麼挑？先看有沒有「孩子友善」

親職教練Liora Seltzer提醒，帶孩子出門吃飯，不是每家餐廳都適合當練習場。「如果餐廳太高級，或不太歡迎孩子，那就不適合嘗試『無螢幕用餐』。」她強調，如果能選對場地，那成功機率絕對大增！

此外，提前看好餐廳菜單也能避免現場手忙腳亂或爭執。「先決定好要吃什麼，不僅減少孩子壓力，也能讓父母更輕鬆。」

「無螢幕挑戰」變遊戲！孩子反而更有興趣

想讓孩子乖乖放下螢幕？千萬別在坐下那刻才宣布「今天不能滑手機」！

Seltzer建議，家長可以在出門前跟孩子溝通好，把這次用餐變成一場「無螢幕挑戰」，一起討論可以帶什麼玩具、玩什麼遊戲，甚至完成後還能獲得小獎勵。「這樣的方式會讓孩子覺得是參加一個有趣的活動，而不是被限制或懲罰，」

隨身帶「安靜玩具包」戰力迅速升級！

除了對話遊戲、菜單策略，Seltzer還強烈建議家長自備「餐廳救援包」，內容可以是拼圖、轉轉筆、著色本、貼紙書等，重點是要依照孩子年齡與興趣調整。「讓孩子每次都可以參與挑選內容，他們會更期待這段外面用餐的時光，」

注意！不是每個孩子都一樣，有需要記得尋求幫助

然而Whitmire也提醒，有些孩子可能真的有情緒或專注力方面的挑戰，如果孩子經常無法坐下、情緒暴走，建議家長諮詢兒童心理師或小兒科醫師。「當孩子的行為嚴重干擾他人或家庭成員感到困擾，那就是該尋求專業協助的時候了，」

給所有家長的一句話：完美表現不是目標，愉快互動才是重點！

雖然孩子不可能每次都表現完美，但透過這些『無螢幕』小技巧，加上一點預備與耐心，今年的兒童節以及往後每一次特殊節日需要出門用餐前，不妨挑間親子友善餐廳或是事先做好準備，就有機會好好享受一頓快樂又安心的親子餐，創造屬於你們的「無螢幕回憶」！