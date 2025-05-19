台積電半導體供應鏈進駐屏東科學園區　挹注「MIT」動能

▲屏東半導體供應鏈進駐啟動典禮 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今（19）日與國家科學及技術委員會，攜手台積電及半導體供應鏈，由行政院長卓榮泰宣示推動半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導體「S廊帶」關鍵節點，卓院長表示，全世界都在看台灣，台灣今天在看屏東，供應鏈廠商進駐能夠啟動下一波擴大內需及高科技發展；周春米縣長則表示，縣府已與中央攜手在屏東科學園區週邊打造一個宜居宜業的科技城市，歡迎企業投資、人才進駐！

卓院長表示，這個半導體供應鏈將以台灣為主體，「保持領先」及「根留台灣」是最重要的目標。同時高鐵特定區會以屏東科學園區為中心，加上科技產業園區、運動休閒園區、屏科實驗中學等，高屏二快交通部將於明年年底動工，還有高鐵南延、小港機場增建航廈，把交通弄好，對外產業供應就會好，「園區先行，產業進入，交通馬上就到」，形成完整產業生活圈後，讓大南方新矽谷成為南向重要門戶、走向世界的重要基地。同時，他向供應鏈廠商喊話，台灣目前水、電都沒有問題，這裡土地、人才也沒有問題，政府會考慮各個產業的需求，透過勞動部全國勞工政策大調整，盡量啟用國內優秀本地人才或引進移工，協助廠商人力不虞匱乏。

「屏科矽世代 鏈動大南方」啟動典禮在屏東縣政府大禮堂舉行，晶圓造型的啟動版象徵高科技產業落腳屏東，為未來的產業與經濟注入無限可能。除了行政院長卓榮泰率國科會主任委員吳誠文、國科會南科管理局局長鄭秀絨參加，台積電二位副總經理莊子壽、李文如也聯袂出席，加上200多位產官學業界人士共襄盛舉，共同見證半導體產業鏈深耕屏東、展望全球布局的重要時刻。

「5月19日是屏東的幸運日，對屏東意義非凡」，周春米縣長表示，兩年前的今天，我們見證了屏東科學園區的動土典禮；今天，屏東再迎歷史時刻，台積電半導體供應鏈正式進駐屏東科學園區，象徵「半導體S廊帶」延伸至最南端，開啟屏東科技新時代。

周縣長感謝賴清德總統堅持「均衡台灣」、推動「大南方新矽谷」，這是賴總統就職一週年送給屏東的厚禮，讓屏科成為半導體國家隊；感謝卓院長上任一週年，率領行政團隊給屏東相關建設的支持；也感謝蔡英文前總統、蘇貞昌前院長任內核定科學園區，及潘孟安秘書長奠定基礎，讓屏東迎來半導體產業。

半導體產業是臺灣立足國際的關鍵命脈，台積電作為全球晶片的領導者，其龐大的供應鏈體系，不只是台灣領先全球的象徵，更是地方產業升級的重要助力。周縣長相信，這股力量將是屏東產業翻轉的重要契機。

周縣長表示，屏東科學園區位在高鐵特定區內，交通便捷、腹地完整，自開發以來，縣府積極與中央合作推動，著眼的不只是招商，更要建構一個宜居宜業的科技城市，包括屏科實驗高級中等學校、屏東縣運動休閒園區國際棒球場、社會住宅、醫療機構、聯外道路等陸續建設中，全速提升生活機能。同時與大專校院合作發展人才培訓，推動產學鏈結、人才培育，讓人才願留、企業願來。

「屏東會做好萬足的準備！」，周縣長強調，科技屏東，全面啟動，對北部來說屏東有點遠，但對世界來說屏東不會很遠，歡迎大家與屏東攜手前行共同打拼！

國科會主委吳誠文說，台積電已正式到屏東，這是很重要的里程碑，去年國科會5月接手大南方新矽谷計畫後，卓院長就積極到南部視察地點，並列入全國六大區域產業及生活圈治理方案之一，感謝屏東縣政府的協助，把高科技人才所需要的食衣住行育樂建設都搭配起來，吸引企業及人才到屏東，將來屏東將是南部最重要的一顆鑽石。

國科會南科管理局局長鄭秀絨指出，屏東科學園區內有28公頃的半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規劃，目前有10家供應鏈廠商承諾要進駐，園區下半年將審查廠商資格，再由台積電就每家廠商適合的區位做配置，預計明年正式動工。台積電則會興建辦公大樓，將進行檢驗測試、製程改善等，協助供應鏈技術創新及提升，維持國家半導體的領先地位。

台積電副總經理莊子壽表示，這座專區是台灣第一個以建設晶元廠廠房及設施為核心的產業聚落，這座專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，期待這座專區成為全球的建廠中心，為全球半導體產業發展挹注「Made in Taiwan」的動能。