　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台積電半導體供應鏈進駐屏東科學園區　挹注「MIT」動能

▲屏東半導體供應鏈進駐啟動典禮 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東半導體供應鏈進駐啟動典禮 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今（19）日與國家科學及技術委員會，攜手台積電及半導體供應鏈，由行政院長卓榮泰宣示推動半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導體「S廊帶」關鍵節點，卓院長表示，全世界都在看台灣，台灣今天在看屏東，供應鏈廠商進駐能夠啟動下一波擴大內需及高科技發展；周春米縣長則表示，縣府已與中央攜手在屏東科學園區週邊打造一個宜居宜業的科技城市，歡迎企業投資、人才進駐！

▲屏東半導體供應鏈進駐啟動典禮 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東半導體供應鏈進駐啟動典禮 。（圖／屏東縣政府提供）

卓院長表示，這個半導體供應鏈將以台灣為主體，「保持領先」及「根留台灣」是最重要的目標。同時高鐵特定區會以屏東科學園區為中心，加上科技產業園區、運動休閒園區、屏科實驗中學等，高屏二快交通部將於明年年底動工，還有高鐵南延、小港機場增建航廈，把交通弄好，對外產業供應就會好，「園區先行，產業進入，交通馬上就到」，形成完整產業生活圈後，讓大南方新矽谷成為南向重要門戶、走向世界的重要基地。同時，他向供應鏈廠商喊話，台灣目前水、電都沒有問題，這裡土地、人才也沒有問題，政府會考慮各個產業的需求，透過勞動部全國勞工政策大調整，盡量啟用國內優秀本地人才或引進移工，協助廠商人力不虞匱乏。

「屏科矽世代 鏈動大南方」啟動典禮在屏東縣政府大禮堂舉行，晶圓造型的啟動版象徵高科技產業落腳屏東，為未來的產業與經濟注入無限可能。除了行政院長卓榮泰率國科會主任委員吳誠文、國科會南科管理局局長鄭秀絨參加，台積電二位副總經理莊子壽、李文如也聯袂出席，加上200多位產官學業界人士共襄盛舉，共同見證半導體產業鏈深耕屏東、展望全球布局的重要時刻。

「5月19日是屏東的幸運日，對屏東意義非凡」，周春米縣長表示，兩年前的今天，我們見證了屏東科學園區的動土典禮；今天，屏東再迎歷史時刻，台積電半導體供應鏈正式進駐屏東科學園區，象徵「半導體S廊帶」延伸至最南端，開啟屏東科技新時代。

周縣長感謝賴清德總統堅持「均衡台灣」、推動「大南方新矽谷」，這是賴總統就職一週年送給屏東的厚禮，讓屏科成為半導體國家隊；感謝卓院長上任一週年，率領行政團隊給屏東相關建設的支持；也感謝蔡英文前總統、蘇貞昌前院長任內核定科學園區，及潘孟安秘書長奠定基礎，讓屏東迎來半導體產業。

半導體產業是臺灣立足國際的關鍵命脈，台積電作為全球晶片的領導者，其龐大的供應鏈體系，不只是台灣領先全球的象徵，更是地方產業升級的重要助力。周縣長相信，這股力量將是屏東產業翻轉的重要契機。

周縣長表示，屏東科學園區位在高鐵特定區內，交通便捷、腹地完整，自開發以來，縣府積極與中央合作推動，著眼的不只是招商，更要建構一個宜居宜業的科技城市，包括屏科實驗高級中等學校、屏東縣運動休閒園區國際棒球場、社會住宅、醫療機構、聯外道路等陸續建設中，全速提升生活機能。同時與大專校院合作發展人才培訓，推動產學鏈結、人才培育，讓人才願留、企業願來。

「屏東會做好萬足的準備！」，周縣長強調，科技屏東，全面啟動，對北部來說屏東有點遠，但對世界來說屏東不會很遠，歡迎大家與屏東攜手前行共同打拼！

國科會主委吳誠文說，台積電已正式到屏東，這是很重要的里程碑，去年國科會5月接手大南方新矽谷計畫後，卓院長就積極到南部視察地點，並列入全國六大區域產業及生活圈治理方案之一，感謝屏東縣政府的協助，把高科技人才所需要的食衣住行育樂建設都搭配起來，吸引企業及人才到屏東，將來屏東將是南部最重要的一顆鑽石。

國科會南科管理局局長鄭秀絨指出，屏東科學園區內有28公頃的半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規劃，目前有10家供應鏈廠商承諾要進駐，園區下半年將審查廠商資格，再由台積電就每家廠商適合的區位做配置，預計明年正式動工。台積電則會興建辦公大樓，將進行檢驗測試、製程改善等，協助供應鏈技術創新及提升，維持國家半導體的領先地位。

台積電副總經理莊子壽表示，這座專區是台灣第一個以建設晶元廠廠房及設施為核心的產業聚落，這座專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，期待這座專區成為全球的建廠中心，為全球半導體產業發展挹注「Made in Taiwan」的動能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重大車禍4命危！　侯友宜喊話救人要緊
快訊／重大車禍4人送亞東　「10多歲女學生」待轉加護病房
快訊／台中貴族幼兒園4歲女童　慘遭跆拳道教練伸魔爪
快訊／重大暴衝車禍　賴清德震驚心痛發聲
快訊／林昶佐派駐芬蘭首發聲！
快訊／海巡署驚爆高官是共諜！勤指中心主任遭羈押...2大過免
快訊／重大車禍4命危！新北檢組成專案小組　進駐三峽分局
快訊／恐怖暴衝車禍　恩主公醫院收治6人：2女OHCA
快訊／3縣市大雨特報　下到深夜
快訊／賴清德正式任命林昶佐出任駐芬蘭大使
快訊／恐怖撞擊瞬間曝！飆速闖紅燈撞人群

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機安裝船

鹿草鄉長拜會日本食研集團　推動地方產業鏈結拓展國際合作

質詢廚工高溫津貼政策　嘉義市議員與教育處交火

減輕照顧壓力！大埤日照中心動土建置長輩安心、家屬喘息的港灣

雲林家扶粽情飄香　照顧經濟弱勢與異鄉媽媽的心

國中會考輪椅生難出入　暖警攙扶協助上車

台積電半導體供應鏈進駐屏東科學園區　挹注「MIT」動能

屏東移民署走進校園　為外籍生解鎖留台關鍵攻略

提升新住民交通安全　移民署雲林服務站、監理站加強宣導

臺法小帆手揚帆啟航！展開文化外交之旅　管碧玲：復振航海文化

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機安裝船

鹿草鄉長拜會日本食研集團　推動地方產業鏈結拓展國際合作

質詢廚工高溫津貼政策　嘉義市議員與教育處交火

減輕照顧壓力！大埤日照中心動土建置長輩安心、家屬喘息的港灣

雲林家扶粽情飄香　照顧經濟弱勢與異鄉媽媽的心

國中會考輪椅生難出入　暖警攙扶協助上車

台積電半導體供應鏈進駐屏東科學園區　挹注「MIT」動能

屏東移民署走進校園　為外籍生解鎖留台關鍵攻略

提升新住民交通安全　移民署雲林服務站、監理站加強宣導

臺法小帆手揚帆啟航！展開文化外交之旅　管碧玲：復振航海文化

噁！她吃愛買麵包咬到「老黃牙」　業者竟不理...衛生局回應了

「三峽重大車禍」北大國小配合協助　全校老師都趕去

三峽16傷車禍！父接女兒下課險遭撞嚇傻　從旁擦過時速70↑畫面曝

警政署三線二高官涉「恐嚇討債」　餐廳闆娘被迫半年償還千萬

男友躺腿上「超暖1句話」　妹子丟臉想分手！網傻：這男生要把握

日本水族館驚現「深海小香腸」　飼養員揭真相：是罕見魚卵

三峽重大車禍4命危！　侯友宜喊話救人要緊：已請託醫院全力救治

核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機安裝船

鄧惠文《婚內失戀》改編電影！天心喊話「你事業比較重要」險淚崩

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」　陸網吐槽：怎不買蘋果

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

地方熱門新聞

大逆轉！彰化花壇夜市不熄燈了

屁孩在蓮池潭廟宇釣錦鯉　民眾看完氣炸

2天3小貓墜樓亡！桃社宅飼主出國失聯

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

桃園中平路故事館館慶　壢嗨季登場　

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

嘉義市鐵馬道光環境工程　最後1公里工程開工

百萬災情勘查車捐消防局善心市民圓兄長遺願助救災

桃園新住民學以致用　讓據點長者開心變美

台南長榮女中餐飲科謝師宴上菜！媲美飯店

嘉藥藥學系走進大內守護長輩用藥推動居家藥事照護

智能溫室助力阿里山山葵育苗　轉型帶動產業升級

更多熱門

相關新聞

輝達攜手鴻海、台積電　在台打造 NVIDIA Blackwell超級算力中心

輝達攜手鴻海、台積電　在台打造 NVIDIA Blackwell超級算力中心

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（19）日宣布，將攜手鴻海（2317）與台積電（2330）在台灣打造最先進的「AI Factory」超級算力中心，為台灣產官學各界提供最新的 NVIDIA Blackwell 基礎設施，加速台灣在 AI 領域的研發與應用。

黃仁勳演講利多失靈！台積電跌14元至984　台股收跌319點

黃仁勳演講利多失靈！台積電跌14元至984　台股收跌319點

觀望黃仁勳釋利多！台積電跌5元至993　台股跌逾120點

觀望黃仁勳釋利多！台積電跌5元至993　台股跌逾120點

台積電姊姊「年薪百萬爽扶養爸」！她賺少還噴1萬

台積電姊姊「年薪百萬爽扶養爸」！她賺少還噴1萬

COMPUTEX來了！半導體薪資最強　類比IC設計工程師年薪155萬

COMPUTEX來了！半導體薪資最強　類比IC設計工程師年薪155萬

關鍵字：

台積電半導體屏東縣政府屏東科學園區周春米

讀者迴響

熱門新聞

快訊／現場畫面曝！北大國小旁汽車暴衝4命危　多名學童躺地CPR中

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

快訊／三峽北大國小旁車禍4命危！78歲駕駛送醫

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

即／北大國小旁車輛暴衝「釀10多傷」！　其中3人命危

三峽北大國小旁重大車禍16傷！傷者名單曝光

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面