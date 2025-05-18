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台積電姊姊「年薪百萬爽扶養爸」　她賺少還噴1萬！網曝公平報稅法

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲姊姊年薪百萬報扶養，讓原PO內心不平衡。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

報稅季開跑，一名女網友無奈表示，從出社會開始，都是由姊姊扶養爸爸，反觀原PO年薪60多萬、每月還給家裡1萬2000元家用，日常開銷也都自己扛，但賺百萬年薪的姊姊卻從不分擔家庭經濟，還理所當然報扶養，讓她感到不平衡，「扶養應該是我來報吧？」文章引發網友熱議。

一名女網友在Dcard表示，家裡有三姊弟，但只有爸爸可以報扶養，而姊姊在台積電上班，「年薪當然是破百萬，我的年薪就60萬左右」，也因為她年薪高，從大家出社會後，「就默認是姊姊來報扶養。」

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不過姊姊高中就外宿，從此再也沒回來住過，進到台積電後，以各種名目沒給過孝親費、甚至生活費；反觀原PO住在家裡，每個月須給1萬2000元補貼，外出用餐、買生活用品由她買單，還要承擔爸媽的情緒、親情陪伴等。

而今年原PO需要繳稅1萬多元，這令她質疑「扶養應該是我來報吧？報了扶養我就不用繳了！」原PO更忿忿不平直呼，除了家用錢，各種節日紅包也少不了，為何姊姊只是包個1萬，「爸媽就感動的跟什麼一樣，我就像是小丑？」

對此，已到適婚年齡的原PO也曾想說趕快結婚，就能逃離爸媽的大小眼，無奈現在就只剩下她住在家裡，媽媽得知原PO也想搬出去住後，就開始流淚勸阻，因此目前也只能打消這個念頭。

底下網友熱議，「就直接報扶養啊，國稅局那邊有問題，你就提出住一起、有給家人生活費的轉帳，證明實際扶養人是你」、「搬出去啊，越孝順越沒尊嚴」、「我媽以前要搶奶奶的扶養，都是5/1凌晨12點一到就網路報扶養，每年都贏」、「有財產就忍，沒有的話就盡基本照顧責任就好」。

也有過來人分享公平的報稅法，「我們家是誰報能扣最多誰報，但抵扣的金額是全部有在工作的人平分喔」、「我家三個孩子，不論年薪多少，每年輪流報扶養爸媽，好好和手足討論，不管年薪多少輪流報扶養爸爸」。

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