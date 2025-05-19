色狼闖進家「想性侵5歲女童」　泰母抄熨斗打到他頭破濺血逃命

▲一名5歲女童日前險遭毒癮男子性侵，所幸其母及時趕到，拿起熨斗痛擊嫌犯。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

泰國烏隆他尼府一名5歲女童日前險遭毒癮男子性侵，所幸其母及時趕到，拿起熨斗痛擊嫌犯頭部，成功將其擊退。男子逃逸後遭村民合力圍捕，目前已被警方拘留。

當地人Watchara上週在臉書上發布影片，畫面中數名村民圍住嫌犯，並有人怒拳相向。他表示，有名疑似吸毒且精神異常的男子闖入民宅，企圖性侵幼童，「我們在池塘邊抓到他，當時他正在清洗頭上的血。」

嫌犯為29歲男子Preecha。據調查，他當天騎單車進入社區，見女童獨自在門口玩耍便上前搭話。女童驚覺不對勁，立即跑回屋內，但Preecha尾隨闖入，並試圖脫去她的衣物。女童驚聲尖叫，母親衝入屋內，眼見情況危急，立刻抄起熨斗猛擊男子頭部，成功制止惡行。

▲嫌犯隨即逃離現場，母親急忙呼救，村民發動搜索。（翻攝自臉書）

Preecha隨即逃離現場，母親急忙呼救，村民發動搜索。Watchara最終在池塘邊發現嫌犯，協助將其制伏交由警方處理。Preecha的母親事後前往警局探視，表示不會為兒子保釋，強調會讓他承擔後果。她透露3名子女中，大女兒嫁往德國，次子早年因吸毒過世，Preecha是么子，也曾因濫用藥物出問題。

▲村民發動搜索，還私刑正義爆揍他一頓。（翻攝自臉書）

目前警方已依《泰國刑法》第364條對Preecha提出非法侵入指控，最高可判處1年徒刑或2萬泰銖罰金，或兩者併罰。至於性侵未遂部分，警方將進一步詢問女童及家屬後，研擬是否追加起訴。

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