「這樣要515元？」滷味攤未標價挨轟　彰化精誠夜市道歉

▲彰化精誠夜市。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

近日一名網友在彰化市知名的精誠夜市購買黑輪、粉腸、隔間肉等滷味小吃，結帳時竟要價515元，讓他當場傻眼，將經歷PO網詢問「這樣的價格合理嗎？」引發網友有人直呼「吃到懷疑人生」，也有消費者感嘆現在夜市物價確實高漲；對此，夜市負責人迅速回應，除公開致歉外，更宣布即日起要求所有攤商明碼標價，避免爭議再起。

網友將文圖po上臉書有43萬人粉絲的彰化人大小事，並指出在未標價的滷味攤點購了海帶、黑輪、粉腸、隔間肉帶、筍子、鳥蛋、苦瓜切半、魚餃、玉米筍、炒麵、菜頭一塊等共11樣品項，結帳時高昂的價格讓他感到震驚，遂將經歷PO網尋求公評。

貼文一出，立即引發廣泛迴響，許多網友紛紛表示有類似經驗，認為未標價的攤位容易產生消費糾紛，甚至有「灌單」嫌疑。雖然也有部分網友分析，若以單品價格推算，總價可能接近500元，但問題的核心仍在於店家未事先告知明確價格，造成消費者認知落差。

▲彰化精誠夜市負責人請攤商立刻改善。（圖／精誠夜市負責人提供）

面對輿論壓力，精誠夜市迅速做出回應，公開致歉並坦承「攤商未標價是疏失」。為避免類似事件再次發生，夜市管理方立即要求所有黑輪、滷味攤位必須明確標示價格，並祭出重罰，表示若再有相關投訴，將終止攤商合約。此外，管理方也鼓勵消費者若有疑慮，可透過粉絲專頁進行檢舉，承諾積極處理，展現改善決心。

部分網友認為，未標價的攤位容易有「灌單」嫌疑，直言「生意要誠信，否則遲早流失客源」；也有人無奈表示，全台夜市關東煮普遍不標價，只能養成「先問價再買」的習慣。而支持者則肯定夜市管理方的快速反應，認為「至少願意改進」。

值得關注的是，隨著物價上漲，夜市小吃價格已逼近餐廳水準，有網友吐槽「515元不如到店吃到飽」。此現象不僅影響消費者意願，更可能衝擊夜市文化存續。如何平衡成本與定價透明度，將成為攤商與管理單位的共同課題。

▲彰化精誠夜市負責人請攤商立刻改善。（圖／精誠夜市負責人提供）