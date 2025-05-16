控女友報案被警員「加LINE騷擾」！　正妹打臉原PO：我單身

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

日前有網友PO文控訴自己的女友到彰化花壇派出所報案，卻被一名男性警員利用職務之便，索要聯絡方式後瘋狂騷擾她，甚至多次前往她的工作地點、住家騷擾，引發討論。不過不僅警方嚴正澄清並無騷擾情事，女子本人也發聲強調自己單身，且對那位員警感到不好意思。

▲彰化分局花壇派出所。（圖／翻攝自Google地圖）



原PO在Threads發文指出，女友因為詐騙在今年4月到派出所報案，負責的26歲警員卻用職務之便，以案件聯絡為由要到LINE後，開始瘋狂搭話，並指控警員數次前往女友的工作地點、住家騷擾，也會送禮物，「但此舉嚴重影響我女友本身工作外，更讓女友本人覺得侵犯個人居住隱私。」文章曝光後引發討論。

不過，當事劉姓女子隨後在該篇文章底下留言要求原PO刪文，並強調自己單身，警員也沒來過家裡，「我不知道該員警繼續跟我互動會不會被投訴，但我確定你會被我公開個人姓名跟照片資料。」

▲原PO指控女友到花壇派出所報案，事後卻被警員騷擾。（圖／翻攝自Threads）



女子也接受媒體電訪澄清，報案當天除了她還有1男1女友人陪同，因為警員手機內存不夠，為了傳送證據，所以3人都有加到警員的LINE，且報案後警員也沒有數度騷擾，也沒有到家裡，雖來過工作場合，但都有經過她的同意。女子也懷疑原PO是知道她報案、且有追求舉動的一名異性友人，即便對方否認此事。

女子表示，發生此事令她很無奈，首先她單身，不是原PO的女友，但她死無對證，再來這篇文已經直接影響到警員工作，非常不妥，若警方需要她協助調查，她一定會挺身而出，捍衛該名警員清白。

另外，彰化分局說明，某民眾在社群媒體指控員警騷擾情事，經調查後騷擾情事並非事實，本分局特此聲明，以正視聽。