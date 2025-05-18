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愛人要匯3千萬！中年男買「千萬透天厝娶林莎」　衝銀行才驚醒

▲彰化1名中年男子陷入藝人詐騙備婚房衝銀行開戶。（圖／警方提供）

▲彰化1名中年男子陷入藝人詐騙備婚房衝銀行開戶迎娶藝人「林莎」。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名中年男子在網路交往一名自稱是甜美性感藝人「林莎」，對方以遭公司欺壓想轉換東家為由，要求男子協助接收100萬美元(約3千萬台幣)簽約金，男子信以為真，先準備了一棟1380萬透天厝做為新婚房，再前往銀行開外幣帳戶，所幸行員通報警方及時攔阻，成功保住積蓄。

芳苑警分局二林分駐所日前成功攔阻一起詐騙案件，警員王鄱淞、陳柏余及蕭至崴執行巡邏勤務時，接獲銀行通報，指稱有一名男子疑似遭詐騙欲開外幣帳號並領高額現金。

警方到場後發現，男子因陷入網路愛情詐騙陷阱，差點將錢匯給自稱藝人的詐騙分子，所幸行員機警發現異常並通報警方，及時阻止這場騙局。

▲彰化1名中年男子陷入藝人詐騙備婚房衝銀行開戶。（圖／警方提供）

▲彰化1名中年男子陷入藝人詐騙備婚房衝銀行開戶迎娶藝人「林莎」。（圖／警方提供）

男子向警方表示，他在Instagram上認識一名自稱「林莎」的網友，對方聲稱是藝人，因遭公司欺壓想轉換東家，不斷向他訴苦博取同情。兩人聊天數月後關係迅速升溫，甚至發展出戀情。

「林莎」以「需要簽約金」為由，要求男子協助接收100萬美金（約3000萬元台幣），並以他的名義購買房產。男子不疑有他，甚至去看了價值1380萬元的透天厝，接著便前往銀行欲開設外幣帳戶以便接收款項。

銀行行員在辦理業務時，發現男子神情緊張且說詞反覆，察覺有異後主動關懷詢問，並立即通報警方。員警到場後，確認這是典型的「假交友結合投資詐騙」手法，詐騙集團先以感情取得信任，再以高額資金操作誘使被害人上鉤。警方當場向男子解釋此類詐騙的常見話術，並出示近期類似案例及「打詐儀錶板」數據，曾男這才驚覺自己差點成為詐騙受害者，放棄提款念頭，成功保住積蓄。

芳苑警分局提醒，詐騙集團常透過社交平台假冒名人或高富帥、白富美，利用感情攻勢騙取金錢。民眾網路交友時應提高警覺，若對方短時間內即要求金錢援助或投資，極可能是詐騙。接到可疑訊息時，務必遵循「一聽、二掛、三查證」原則，並撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所諮詢，切勿輕易聽從指示進行匯款，以免血汗錢一去不回。

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