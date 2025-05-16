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快訊／恐怖情殺！彰化「芭樂公主」遭虐砍26刀亡　前男友無期徒刑

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪州賴男(左)與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

溪州鄉一名男子賴志忠不滿鄭姓「芭樂公主」提分手，夥同張男聯手用膠帶綑綁，分持西瓜刀共揮砍26刀，其中19處深度近2公分，手掌遭砍斷僅剩皮肉相連，倒臥血泊中身亡，賴男正殺紅眼時，見鄭女堂哥趕到現場，隨即持刀追趕對其恐嚇「沒你的事、你閃喔」，所幸鄭男及時逃開報警，全案由國民法官審理，今天傍晚宣判賴男無期徒刑。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

國民法官法庭審理後認定，賴志忠與張錫麒共同觸犯刑法第271條第1項殺人罪。法庭考量賴志忠為主謀且手段兇殘，判處無期徒刑並褫奪公權終身；張男則因參與程度較輕，判處有期徒刑3年6月，並於刑後施以監護3年。此外，賴志忠另涉毀損器物罪及強制罪，分別判處6月及5月有期徒刑，得易科罰金，最終合併執行無期徒刑。

回顧本起驚悚社會案件，發生於2023年12月7日，被告賴志忠因與被害人鄭女曾有感情及合夥經營芭樂集貨場之關係，竟夥同助手張男共同犯下殺人罪行。當日上午9時40分許，賴志忠駕車載張男前往鄭女位於彰化縣溪州鄉承租的芭樂園，兩人持西瓜刀、水果刀及膠帶等工具，對其實施殘忍攻擊。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪州鄉芭樂公主遭亂刀砍死在芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

賴志忠先推倒被害人，張男隨即以膠帶綑綁其雙腿，接著賴志忠持西瓜刀瘋狂砍殺，造成鄭女全身多達26處刀傷，其中19處深度超過1公分，最終因失血過多導致低血容性休克死亡。

國民法庭認為，本案犯罪手段極其兇殘，顯示被告完全喪失人性。法醫驗傷結果顯示，被害人左肩胛部刀傷深及胸腔，左手掌四指幾乎被砍斷僅剩皮肉相連，全身多處致命傷勢。更令人髮指的是，賴志忠在殺人後不僅毀損被害人車輛，更在聽聞被害人手機通話聲後，再度返回現場奪走手機丟棄，企圖湮滅證據，此等行徑足見其冷酷無情。

彰化男26刀砍死芭樂公主　又拿刀追人恐嚇下場曝

▲彰化溪州鄉芭樂公主遭亂刀慘死在芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

國民法官法庭審理後認定，賴志忠與張共同觸犯刑法第271條第1項殺人罪。法庭考量賴志忠為主謀且手段兇殘，判處無期徒刑並褫奪公權終身；張男則因參與程度較輕，判處有期徒刑三年六月，並於刑後施以監護三年。此外，賴志忠另涉毀損器物罪及強制罪，分別判處六月及五月有期徒刑，得易科罰金，最終合併執行無期徒刑。

國民法官審酌，兩被告量刑差距顯著，關鍵在於犯罪參與程度及惡性差異。賴志忠不僅策劃犯行，更親自實施主要攻擊行為，事後毀損車輛、奪取手機等行為更顯示其惡性重大。反觀張男雖參與綑綁被害人，但未直接實施致命攻擊，故獲較輕刑度。法院同時考量張可能有精神狀況，故附加監護處分。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪州鄉芭樂公主遭亂刀慘死在芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

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