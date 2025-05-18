傻眼！車牌號碼不同竟收罰單　彰警行文監理機關撤銷

▲與檢舉車號僅差1字，無辜車主收到烏龍罰單。（圖／翻攝自爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

一名車主收到檢舉罰單，指稱其車輛行經金馬路時占用左轉車道直行，違反《道路交通管理處罰條例》第48條規定，依法可處600元以上1,800元以下罰鍰。然而車主仔細核對後發現，罰單上所記載的白色車輛車牌號碼，與自己車輛的車牌中間1字明顯不同，顯然是開錯罰單。經警查證後確認是誤植車牌號碼所致，目前已主動撤銷。

這起烏龍罰單案，該輛白色轎車違規時間為2025年3月28日，晚間19時19分許，行經彰化市金馬路1段某路口，占用左轉車道遭用路人檢舉，警方依法開單，該名無辜的車主收到罰單後發現，遭檢舉的車牌號碼與他的愛車僅中間1個數字不同，讓車主相當傻眼。

▲直行車占用左轉車道遭檢舉。（圖／翻攝自爆料公社）

經車主向警方反映後，彰化警方表示，已重新檢視相關資料，確認該罰單確實因檢舉時誤植車牌號碼而導致錯誤開罰。警方對此表示，已主動行文監理機關撤銷這張錯誤罰單，並對造成車主困擾致歉。

網友見狀議論紛紛指「收到罰單車主超雖小」、「這也能開錯單」、「照片車牌與罰單車號不符啦」，提醒警方身為執法單位應建立更嚴謹的查核機制，以確保行政處分的正確性。

警方提醒民眾，若收到交通罰單時，應先仔細核對車牌號碼、違規時間及地點等基本資料。如發現有誤，可備妥相關證明文件向開單單位提出申訴，以維護自身權益。同時也強調會加強員警開單時的審核程序，避免類似情況再次發生。