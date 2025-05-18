18歲傳奇！總統專屬「海牛小白」去年走了　僅剩12隻「活古蹟」

▲海牛節開幕，縣長王惠美餵海牛吃牧草。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為展現對文化資產的重視，縣府5年前將「潮間帶牛車採蚵」登錄為類無形文化資產，這項源自日治時期的傳統不僅是芳苑鄉的驕傲，更是台灣珍貴的文化瑰寶，今(18日)在普天宮前舉辦海牛文化節，現場傳出令人惋惜的消息，曾擔任總統坐駕、被譽為「海牛界藍寶堅尼」的明星海牛「小白」已於去年以18歲高齡離世，讓在場人士倍感不捨。

▲海牛目前僅存12隻。（圖／彰化縣政府提供）

芳苑的「潮間帶牛車採蚵」文化是全國獨一無二的無形文化資產，縣長王惠美特別引用台灣諺語「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，說明芳苑（舊稱「番挖」）過往的繁榮歷史。隨著機械化取代傳統勞力，海牛文化面臨消失危機，全盛時期曾有300多隻海牛投入採蚵作業，如今僅存12隻，為此，縣府透過文化節舉辦潮間帶牛車體驗、文化展、寫生比賽及產業市集等活動，讓民眾親身感受海牛文化的魅力。

王惠美表示，近年復育計畫已使海牛數量從8隻增至12隻，未來將持續推動保育，讓這項傳統邁向國際，並指出，芳苑擁有豐富觀光資源，如濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等。縣府近年推動「芳苑走走」計畫，活化7處閒置空間成為打卡景點，並建置1公里長的紅樹林海空步道，讓遊客近距離觀察生態。此外，6月28、29日將舉辦「王功漁火節」，邀請民眾體驗芳苑之美。

▲前總統馬英九與海牛「小白」合照。（圖／翻攝自彰化縣環盟）

活動中也傳出令人惋惜的消息，曾擔任「總統座駕」、被譽為「海牛界藍寶堅尼」的海牛「小白」已於去年離世。這隻溫馴有力的海牛深受當地蚵農喜愛，18歲高齡（相當人類80歲）辭世，讓居民倍感不捨。彰化縣府不僅致力保存瀕危傳統，更結合觀光行銷，讓世界看見芳苑的獨特魅力，期盼這項珍貴文化能永續傳承。

▲前總統馬英九與海牛「小白」合照。（圖／翻攝自彰化縣環盟）