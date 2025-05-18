　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

18歲傳奇！總統專屬「海牛小白」去年走了　僅剩12隻「活古蹟」

▲海牛節開幕。（圖／彰化縣政府提供 翻攝自前總統馬英九臉書）

▲海牛節開幕，縣長王惠美餵海牛吃牧草。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為展現對文化資產的重視，縣府5年前將「潮間帶牛車採蚵」登錄為類無形文化資產，這項源自日治時期的傳統不僅是芳苑鄉的驕傲，更是台灣珍貴的文化瑰寶，今(18日)在普天宮前舉辦海牛文化節，現場傳出令人惋惜的消息，曾擔任總統坐駕、被譽為「海牛界藍寶堅尼」的明星海牛「小白」已於去年以18歲高齡離世，讓在場人士倍感不捨。

▲海牛節開幕。（圖／彰化縣政府提供 翻攝自前總統馬英九臉書）

▲海牛目前僅存12隻。（圖／彰化縣政府提供）

芳苑的「潮間帶牛車採蚵」文化是全國獨一無二的無形文化資產，縣長王惠美特別引用台灣諺語「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，說明芳苑（舊稱「番挖」）過往的繁榮歷史。隨著機械化取代傳統勞力，海牛文化面臨消失危機，全盛時期曾有300多隻海牛投入採蚵作業，如今僅存12隻，為此，縣府透過文化節舉辦潮間帶牛車體驗、文化展、寫生比賽及產業市集等活動，讓民眾親身感受海牛文化的魅力。

王惠美表示，近年復育計畫已使海牛數量從8隻增至12隻，未來將持續推動保育，讓這項傳統邁向國際，並指出，芳苑擁有豐富觀光資源，如濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等。縣府近年推動「芳苑走走」計畫，活化7處閒置空間成為打卡景點，並建置1公里長的紅樹林海空步道，讓遊客近距離觀察生態。此外，6月28、29日將舉辦「王功漁火節」，邀請民眾體驗芳苑之美。

▲海牛節開幕。（圖／彰化縣政府提供 翻攝自前總統馬英九臉書）

▲前總統馬英九與海牛「小白」合照。（圖／翻攝自彰化縣環盟）

活動中也傳出令人惋惜的消息，曾擔任「總統座駕」、被譽為「海牛界藍寶堅尼」的海牛「小白」已於去年離世。這隻溫馴有力的海牛深受當地蚵農喜愛，18歲高齡（相當人類80歲）辭世，讓居民倍感不捨。彰化縣府不僅致力保存瀕危傳統，更結合觀光行銷，讓世界看見芳苑的獨特魅力，期盼這項珍貴文化能永續傳承。

▲海牛節開幕。（圖／彰化縣政府提供 翻攝自前總統馬英九臉書）

▲前總統馬英九與海牛「小白」合照。（圖／翻攝自彰化縣環盟）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
田馥甄唱一半　當場喊：那我先走了，掰
快訊／88歲「噴射機阿嬤」奪世壯運金牌
172cm南韓女神出沒書店！　「沒戴帽子、口罩」
田馥甄首創「鹽田裡開唱」！　金曲歌王也來了
不是奶酥！最肥麵包是「它」　營養師示警
台人一周「被騙走18億」！第一手法超多人中計

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲傳奇！總統專屬「海牛小白」去年走了　僅剩12隻「活古蹟」

快訊／高雄男穿越馬路遭休旅車撞飛　頭撞擋風玻璃搶救不治

毒咖啡大盤落網！天道盟北山會藥頭有練過　3警壓制才就範

新北私幼涉虐童教育局回應了　老師最重罰60萬「終生不得任教」

快訊／基隆嶼2遊客遭雷擊！他受驚嚇跌倒手脫臼　雙雙送醫

拿台中公園停車場滅火器亂噴！無業男坦承惡搞：缺錢心情差

新北某私立幼兒園爆虐童！4歲男童遭撞牆巴頭　女老師下跪道歉

未打方向燈變換車道挨罰3千　駕駛辯「遭檢舉人逼車」結果曝

屏東酒吧槍擊奪命！債務談判爆衝突　兇嫌帶槍投案遭羈押

告白失敗狂性騷！喑啞男涉勒斃花蓮女師　凌晨5點回家洗衣滅證

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【蛤？】女問：男生都有什麼通病？他馬上親身示範XD

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

18歲傳奇！總統專屬「海牛小白」去年走了　僅剩12隻「活古蹟」

快訊／高雄男穿越馬路遭休旅車撞飛　頭撞擋風玻璃搶救不治

毒咖啡大盤落網！天道盟北山會藥頭有練過　3警壓制才就範

新北私幼涉虐童教育局回應了　老師最重罰60萬「終生不得任教」

快訊／基隆嶼2遊客遭雷擊！他受驚嚇跌倒手脫臼　雙雙送醫

拿台中公園停車場滅火器亂噴！無業男坦承惡搞：缺錢心情差

新北某私立幼兒園爆虐童！4歲男童遭撞牆巴頭　女老師下跪道歉

未打方向燈變換車道挨罰3千　駕駛辯「遭檢舉人逼車」結果曝

屏東酒吧槍擊奪命！債務談判爆衝突　兇嫌帶槍投案遭羈押

告白失敗狂性騷！喑啞男涉勒斃花蓮女師　凌晨5點回家洗衣滅證

非核家園首日供電亮黃燈　台電：免驚！供電還算足夠

直擊／田馥甄唱一半「見台下1反應」當場撂話：那我先走了

彰化版信義計畫區藍圖曝光！「彰交特區」3箭齊發　拚孵大巨蛋

米可白曬火辣露肚照！　男友孫綻急喊「欠拉正」互動閃瞎網

林子豪少見妨礙守備　葉總有經驗：眼睛不離開球

昆凌爺爺世壯運還有3項不累　88歲「噴射機阿嬤」克服傷勢摘金

快訊／新莊雨勢不斷　味全、富邦之戰延到6月29日補賽

劉嘉玲胸前「開深U」合體湯唯　照片含金量超高…還有奧斯卡影后！

花蓮大雨下至深夜　明午後對流趨緩「周末又有鋒面」

交不出財報！「這4檔」被監管單位盯上　股票恐成壁紙

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

社會熱門新聞

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

快訊／涉嫌勒斃花蓮偏鄉國中女師　喑啞男落網

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

花蓮女教師慘遭殺害　部落女孩聞噩耗大哭

勒斃花蓮女教師　男疑畏罪輕生遭逮畫面曝

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

妻摩鐵偷吃19年閨蜜　軍官夫怒告

喑啞男遭拒勒斃女教師！凌晨5點洗衣滅證

花蓮女師遭勒殺！LINE群傳9字「曝光自己死訊」

更多熱門

相關新聞

愛人要匯3千萬！中年男衝銀行才驚醒

愛人要匯3千萬！中年男衝銀行才驚醒

彰化1名中年男子在網路交往一名自稱是甜美藝人「林莎」，對方以遭公司欺壓想轉換東家為由，要求男子協助接收100萬美元(約3千萬台幣)簽約金，男子信以為真，先準備了一棟1380萬透天厝做為新婚房，再前往銀行開外幣帳戶，所幸行員通報警方及時攔阻，成功保住積蓄。

車牌號碼不同竟收罰單　彰警行文監理機關撤銷

車牌號碼不同竟收罰單　彰警行文監理機關撤銷

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫開嗆

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫開嗆

即／彰化「芭樂公主」遭虐砍26刀亡　前男友無期徒刑

即／彰化「芭樂公主」遭虐砍26刀亡　前男友無期徒刑

控女友報案被警員「加LINE騷擾」！正妹打臉：我單身

控女友報案被警員「加LINE騷擾」！正妹打臉：我單身

關鍵字：

彰化海牛小白馬英九海牛文化節王惠美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

快訊／涉嫌勒斃花蓮偏鄉國中女師　喑啞男落網

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

今雨更多！　「下最大」時間曝

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

花蓮女教師慘遭殺害　部落女孩聞噩耗大哭

勒斃花蓮女教師　男疑畏罪輕生遭逮畫面曝

汪小菲婚禮現場曝光

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面