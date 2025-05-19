有零食櫃就是加分？8大工作環境期待排行　揭上班族辦公小確幸

▲舒適的辦公環境，有助提升工作效率。（示意圖／Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

現代職場不只講求效率，也越來越重視員工的「幸福度」，從零食櫃、咖啡機、按摩服務，甚至是娛樂施設，讓上班族在緊湊的工作節奏中也能適時放鬆。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「工作環境期待」相關話題的網路聲量，揭開了網友熱議的8大工作環境期待排行。

根據網路聲量排行，第一名「零食/飲料」是許多上班族的續命神器，有網友笑稱自己上班後體重直線上升，因為「辦公室坐久了，到下午就是會一直想抓東西來吃」，這樣的經驗引起不少人共鳴，有人表示公司零食櫃的泡麵讓他「午餐晚餐直接解決」，還有企業供應切好的水果或沖泡飲料，讓員工可以補充能量、稍作喘息。雖然有網友說「我喜歡給我多一點薪水，我去買自己喜歡的零食」，但對於長時間緊盯螢幕、需要提神醒腦的上班族來說，這些貼心的補給，能為工作增添一些小確幸。

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▲拿不完的「零食/飲料」，被上班族認為是排行第一的續命神器。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是實用型的「優質辦公設備」，是上班族心中的理想配備。有網友直言比起員工旅遊，更需要「符合人體工學的椅子」、「可升降桌」，以及「不需為了上班去物理治療的脊椎」，坦言若辦公室桌椅不符合人體工學，長期使用下來，對腰椎難免有影響。另外也有新進員工大讚公司提供的配備齊全，「27吋雙螢幕、無線鍵盤、無線耳機、工學椅」，引來其他網友羨慕回覆「已截圖，準備私訊老闆」、「好誘人的設備和環境」。此外，也有人認為，辦公設備的品質好壞直接關係到工作效率的提升。

涼爽舒適的「冷氣/空調」也是上班族的關注重點，部分網友指出，冷氣問題會成為自己是否在公司留下的關鍵，就有人苦惱發問「公司沒冷氣想離職會很草莓嗎？」，立刻獲得廣大迴響，「這種天氣沒冷氣，怎麼活」、「沒冷氣我不行」，甚至表示「面試時會先問環境有沒有冷氣，沒有就直接拒絕了」，而冷氣若開得過省，也會被員工視為折磨，「28度根本有開跟沒開差不多」。不過也有反向經驗，有人無奈表示「上班冷到想穿外套」，呼籲公司應更彈性調整溫度，兼顧不同員工的需求。