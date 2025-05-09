廣州暴雨！通勤族上班上學濕一片　民眾紛曬「雙腳泡水圖」取暖

記者魏有德／綜合報導

大陸南方近日出現暴雨天氣，廣州今（9）日一早甚至出現特大暴雨天氣，不少上班族紛紛在微博發出「腳踩積水」圖，也有民眾稱，「早上8點黑壓壓一片跟晚上8點一樣。」臨時性的暴雨天氣也讓不少民眾猝不及防，黃埔區6日便有兩名民眾因暴雨漲水而受困在涼亭內，幸得救援人員迅速出動得以脫困。

▲廣州暴雨，打亂通勤上班族心情。（圖／翻攝廣州日報）

《廣州日報》報導，據「廣州天氣」微博公眾號消息，今（9）日白天廣州多雲到陰天，有中到強雷雨局部大暴雨；夜間，陰天，有大雨局部暴雨。

▲廣州地鐵等公共運輸系統擠滿避雨人潮。（圖／翻攝廣州日報）

這場早晨發生的特大暴雨，讓不少通勤族怨聲載道，影響一整日的上班心情。民眾紛紛貼出上班時腳踩著積水前行的照片，相互取暖，成為另類網路「秀腳丫」大賽。

▲廣州民眾紛紛秀出踩著積水上班通勤的照片。（圖／翻攝微博）

部分網友表示，「能不能別下了！」；「今天遲到的人特別多嗎？」；「一早起來以為世界末日了」；「走在積水的路上，洞洞鞋和人字拖的響聲不絕於耳」；「苦命的打工人」。

根據廣州天氣預報稱，5月9日早上，廣州多區發佈暴雨和雷雨大風黃色預警。市氣象台監測，廣州市達到啓動氣象災害（雷雨大風）Ⅳ級和（暴雨）Ⅲ級應急響應標準。市氣象災害應急指揮部決定從9日7時0分起啓動廣州市氣象災害（雷雨大風）Ⅳ級和（暴雨）Ⅲ級應急響應。