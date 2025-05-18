女帶「這1物」上飛機被攔：沒它我會焦慮！安檢人員同意了

▲女子因帶烤雞上飛機而被攔下。（圖／翻攝自抖音@chloe.ggray）

文／CTWANT

美國紐約網紅葛雷（Chloé Gray）日前因在紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）攜帶一整隻烤雞而遭TSA（美國運輸安全管理局）攔下，引發一場機場安檢與網路輿論的風暴。後續葛雷在TikTok上分享了這段經歷，並對45萬多名粉絲表示，「我剛剛被TSA拉到一旁，因為我包包裡有『某樣瘋狂的東西』一整隻烤雞。」

根據《紐約郵報》報導指出，葛雷表示，這隻來自超市的烤雞，是她飛行八小時跨國行程的備餐之一。葛雷提到，自己從新澤西州出發，途中需轉機前往加州，「我在飛行途中得補充蛋白質，這份餐點大概可以支撐我一整天。」葛雷甚至表示「這就是讓你在不花頭等艙價錢的情況下，給自己頭等艙體驗的方法。」

後續葛雷也憑藉著備餐這個理由，成功帶著烤雞登機，但在後續葛雷曝光此事後，意外地在網路上引起軒然大波。一位網友表示「列入禁飛名單。」另一網友也提到「如果坐我旁邊的人在飛機上掏出一整隻烤雞，我大概會崩潰。」還有網友哀號「不～～～，機艙裡那種強烈氣味簡直是惡魔級的。」甚至有網友表示「直到這次之前，我過去從未站在TSA這邊過。」

儘管被網友嘲諷，葛雷堅稱這份烤雞「有正當理由」，她向媒體解釋「我光是想到自己可能被困在飛機上好幾個小時卻沒有東西吃就會害怕，你可以稱之為食物焦慮。」

葛雷也提到，自己對機場裡的垃圾食物深惡痛絕，「出於健康因素，特別是為了管理我的血糖，我通常會試著帶一些比較健康的東西，好讓我獲得純淨的能量。」

葛雷也坦承，自己其實可以選擇更低調的高蛋白沙拉或調味堅果當作備餐，但葛雷仍堅持選擇這份外帶雞肉最符合她的風格，「我選擇這隻雞，是因為它的包裝很標準，有個時尚的上提把，讓我能輕鬆在機場攜帶，也很容易處理丟棄。」

面對外界質疑，葛雷以輕鬆語氣回應「有些人旅行時會帶設計師名牌包，但我的名牌包，恰巧是一包烤雞。」

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