被AI搶工作！美工程師「狂投800份履歷」全槓龜　跑外送維生

▲尚恩投了800份履歷，最終仍沒有找到科技業的新工作。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國軟體工程師尚恩（Shawn K）因為AI失去了年薪15萬美元（約新台幣450萬元）的工作，儘管他積極求職，甚至投遞800份履歷，卻仍找不到新工作，如今被迫跑外送維持生計，甚至住在露營車裡。

《財星》報導，尚恩原本任職於一間研究元宇宙的公司，去年4月在科技業裁員潮中被資遣。儘管擁有20年工作經驗與電腦科學學位，他投遞800份履歷之後，僅接獲不到10個面試邀請。更糟糕的是，一些面試甚至是由AI代理進行，而非人類考官親自出席，「我感覺超級隱形、被忽視，甚至在人類參與之前，我就已經被過濾掉了。」

尚恩今年42歲，在2008年金融海嘯與新冠疫情期間，都曾經遭到裁員，但往往幾個月內就找到新工作。如今，他面臨AI對科技業帶來的變革，情況卻不同以往。

Nowhere in the article is there any evidence provided that this software engineer lost his job because of AI. What’s really happening is job displacement through H-1B visas and offshoring to India. Media keeps falsely blaming AI.



Now he’s working for DoorDash, still counted as… pic.twitter.com/78Fv5aroSY — U.S. Tech Workers (@USTechWorkers) May 15, 2025

待業逾1年後的現在，尚恩住在一輛小型露營車上，一邊跑外送維持生計，一邊在eBay變賣家當。他努力研究最新AI趨勢，儘管也曾考慮重返校園、考取執照，卻因為學費太貴，目前暫不考慮。

尚恩受訪時表示，他沒有失去希望，也不會對取代自己的AI感到憤怒，但認為自己的經驗很可能只是一場「社會與經濟災難浪潮」的開端，甚至是每個人都將面對的命運。

讓尚恩真正感到沮喪的是，企業正在利用AI削減人力，而非擁抱人類與AI協作的工作模式。他直言，企業家陷入古老的商業思維，那就是如果只需要更少的研發者，就可以完成全部工作，竟是決定削減人力，而非試圖挑戰更多的產出與成果。