被AI搶工作！美工程師「狂投800份履歷」全槓龜　跑外送維生

▲尚恩投了800份履歷,最終仍沒有找到科技業的新工作。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

美國軟體工程師尚恩(Shawn K)因為AI失去了年薪15萬美元(約新台幣450萬元)的工作,儘管他積極求職,甚至投遞800份履歷,卻仍找不到新工作,如今被迫跑外送維持生計,甚至住在露營車裡。

《財星》報導,尚恩原本任職於一間研究元宇宙的公司,去年4月在科技業裁員潮中被資遣。儘管擁有20年工作經驗與電腦科學學位,他投遞800份履歷之後,僅接獲不到10個面試邀請。更糟糕的是,一些面試甚至是由AI代理進行,而非人類考官親自出席,「我感覺超級隱形、被忽視,甚至在人類參與之前,我就已經被過濾掉了。」

尚恩今年42歲,在2008年金融海嘯與新冠疫情期間,都曾經遭到裁員,但往往幾個月內就找到新工作。如今,他面臨AI對科技業帶來的變革,情況卻不同以往。

Nowhere in the article is there any evidence provided that this software engineer lost his job because of AI. What’s really happening is job displacement through H-1B visas and offshoring to India. Media keeps falsely blaming AI.



Now he’s working for DoorDash, still counted as… pic.twitter.com/78Fv5aroSY