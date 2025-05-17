嬌妻「沒穿內衣褲」！工程師尪抓包小王躲陽台：只是吃宵夜

▲高雄市一名工程師懷疑嬌妻出軌，某天夜班偷偷請假回家，發現嬌妻沒穿內衣褲，與同事在家幽會。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名工程師阿列（化名）與嬌妻小樂（化名）結婚不到4年，沒想到小樂與公司同事阿泉（化名）關係曖昧，某天他偷偷回家時，還發現小樂與阿泉在家中私會，且小樂還沒有穿內衣褲，氣得他將2人告上法院。高雄地院審理後，判小樂、阿泉須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿列與小樂2019年間結婚，2人婚後育有2名子女，阿列在某公司擔任工程師，小樂則是在父親開的公司中任職。

不過，自從阿泉到小樂父親的公司實習，阿列與小樂的感情就此變調。在工作的過程中，阿泉與小樂愈走愈近，2人的關係變得曖昧，不但互相贈送戒指、鑰匙圈，阿泉還會幫小樂購買衛生棉。

2人在公司的互動十分不對勁，同事們議論紛紛，小樂的姊姊、母親聽見風聲以後，還特意告誡2人，要注意男女往來之分際。小樂當時則信誓旦旦地說，絕無跟阿泉有感情上的往來。

▲高雄市一名工程師懷疑嬌妻出軌，某天夜班偷偷請假回家，發現嬌妻沒穿內衣褲，與同事在家幽會。（示意圖／免費圖庫Pexels）



由於妻子的行為相當怪異，不過阿列遲遲找不到證據。2023年某天晚上，為了確認妻子是否有偷偷外出約會，特意向公司請假，深夜10點多偷溜回家，沒想到打開家門，竟看見妻子將內衣褲丟在一旁，身上僅有穿著外衣，阿泉則是躲在陽台，氣得他通知妻子全家人到場，並將阿泉的妻子也找來現場。

▲高雄市一名工程師懷疑嬌妻出軌，某天夜班偷偷請假回家，發現嬌妻沒穿內衣褲，與同事在家幽會。（示意圖／免費圖庫Pexels）



得知小樂出軌以後，家人氣得當場痛罵「一個這麼好的丈夫，妳不懂珍惜，妳在外面跟人家偷吃」。而在遭受責難的當下，阿泉與小樂並未反駁，僅有阿泉回應「我…我知道啦，這我來這邊就錯了」，並且坦承這種情況已發生3次。

雖然當下認錯，不過阿泉與小樂事後反駁，之所以會贈送戒指，是因為當時小樂運勢不順、犯小人，阿泉基於朋友的關係，贈送了一枚尾戒。小樂收下後不久覺得不妥，在沒有配戴過的情況下，便將戒指退還。

至於幫忙購買衛生棉，則是因為小樂正好碰上生理期，身體不適無法騎車，才會委託阿泉幫忙購買。對於在家中幽會一事，2人則是異口同聲辯稱，僅是相約吃宵夜、閒聊，並沒有親密舉動，小樂也沒有未穿內衣褲的情況，當時阿泉是害怕遭到誤會，才會躲在陽台，並且承認吃宵夜這件事有錯，絕無侵害阿列的配偶權。

對於阿泉、小樂的說法，高雄地院法官不予採信，不過衡量阿列所提供的證據，並無法證明阿泉與小樂有牽手、擁抱、親吻及性行為等親密舉動，最終判阿泉與小樂須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。