才說「不能賣」隔天就上架！黃仁勳簽名球翻漲31倍　轉手價飆破5千

▲輝達執行長黃仁勳來台後再度展現超高人氣，所到之處人滿為患。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日搭乘私人專機抵達台灣，落地松山機場後展現親民風範，佛心替粉絲簽名，甚至簽了整盒味全龍棒球。面對有人一次掏出十多顆棒球，他還好奇詢問，「你是要拿去做生意嗎？」轉而用台語叮囑對方「我送你就要送人，不能拿去賺錢」。然而他才抵台不到一天，網路上就湧現販售簽名球的貼文，有人喊價1600元，也有簽名球被炒到5300元成交，轉手價飆破31倍。

黃仁勳抵台後簽名不手軟，據了解，他從機場、飯店到晚宴會場，一天內至少簽了50顆棒球，甚至還幫粉絲簽書、筆電、球帽等物品。粉絲們蜂擁而上，有人帶著孩子等候簽名，他也親切與名叫「Jensen」的小男孩閒聊合影，展現十足親和力，不過他也多次提醒，「不能賣掉，要拿去送給爸爸媽媽！」

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即使黃仁勳多次強調簽名是誠意，不是商品，但有「代簽廚」早已蠢蠢欲動，一顆成本僅170元的棒球，加上他的親筆簽名，立刻在社群平台和拍賣網站現蹤，有人開價3000元，也有拍出5300元的高價成交。此舉引發不少粉絲不滿，痛批「拿誠意換利益」很不道德，卻又無法可管。

除了與粉絲互動，黃仁勳16日晚間也現身台北知名私廚「鄒記食舖」，與台積電董事長魏哲家率領的一級主管團隊會晤，席間還由女兒黃敏珊協助分送小禮物，氣氛輕鬆融洽。飯後，他再度被數十名粉絲包圍，依舊耐心簽名，直到回到文華東方酒店，仍有粉絲苦候索簽，他雖露出疲態，仍親切回應。

這次來台行程中，外界除了關注黃仁勳的動態，也留意到輝達釋出的職缺。據統計，目前全球全職職缺高達1028個，其中台灣就占94個，僅次於美國。職位涵蓋軟硬體工程、產品經理等，薪資上看年薪300至400萬元，讓不少台灣工程師喊話，「黃仁勳，我要加入輝達當全村的希望！」