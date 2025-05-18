520周年／學者評賴清德兩岸論述清晰化　人不犯我，我不犯人

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。

記者陶本和／台北報導

總統賴清德520上任將滿周年，觀察他上任至今，共有5場涉及兩岸議題的重要演說，他的兩岸論述明顯從模糊走向清晰。對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，賴清德的說法不是挑釁，而是捍衛既有立場，中國如果再往前一步就會抵禦，如果中共維持現狀，那台灣也不會讓破壞現狀的事情產生，賴清德的戰略到戰術執行都是很清晰的，就是「人不犯我，我不犯人」。

王智盛受訪時表示，從賴清德上任以來看到他在兩岸論述上，「戰略清晰」的趨勢越來越明顯，520開始提出「互不隸屬」，就是非常清楚闡述，接著在黃埔百年、國慶晚會的演說，在兩岸定位上，相較於過去，他也採用各種方式，好比歷史的闡述方式，法律的闡述方式，還有現實立場等方式，賴清德確實有讓兩岸定位更清晰。

王智盛表示，賴清德「捍衛」的立場很堅定，可以看到黃埔百年、八二三的演說，強調國人團結，到今年3月13日國安高層會議後，強調「境外敵對勢力」的反應，就可以看出賴清德一年來，對於捍衛主權或是保衛台灣價值的態度跟立場，他的路徑很清楚。

其次，在戰術層面上，王智盛認為，賴清德的戰術表達很清楚：「我不挑釁你、我沒有要改變現狀」，但是「如果你對我動手動腳、侵門踏戶或統戰滲透，那我一定會有反擊政策」。

王智盛認為，賴清德的談話可以凝聚在313國安高層會議的談話，他的說法不是挑釁，而是捍衛既有立場，中國如果再往前一步就會抵禦，如果中共維持現狀，那台灣也不會讓破壞現狀的事情產生。

總體而言，王智盛指出，賴清德的戰略清晰，到戰術執行都是很清晰的訊息，就是「人不犯我，我不犯人」。

對於賴清德今年520可能的對外談話與未來4年在兩岸論述的態度評估，王智盛表示，依照賴清德的領導風格，往後縮是不太會，接下來520、雙十談話，乃至未來4年執政，對主權態度的堅持，在沒有特殊挑釁或騷擾情況下，他態度會維持在現在這個基調，主張全球佈局，包括中國，而兩岸應該對等互動，不應該被滲透。

但是，王智盛說，當對岸有大規模軍演或是恫嚇言論，適當的時候，賴清德就也應該會表達清晰的立場，或是政府部門會有更清晰的作為或政策推動。

▼總統賴清德上任一週年，過去5場演說看他的兩岸論述路線，從模糊逐漸走向清晰。（圖／AI製表）

