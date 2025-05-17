520前談罷免　賴清德：間接民主走向直接民權、尊重國民黨要罷免總統

▲賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德將在520上任滿週年，他接受網路節目「敏迪選讀」專訪在今（17日）播出。針對大罷免與朝野衝突，賴清德表示，公民力量是很可貴的，「當初，馬英九前總統也曾經公開肯定罷免權啦」；至於在野黨稱要罷免總統，賴說，這是立法委員所擁有的憲政權力，「這我必須尊重」。

對於這一年下來，越發激烈的朝野衝突，賴清德舉例，在野黨通過一些法律，讓好不容易走過的軍公教的年改，現在又要走回去了。他認為，在野黨的這些種種作為，自然而然會讓民眾看得更清楚，一開始也許並不那麼瞭解，但是我相信，現在社會是越來越瞭解。

至於說用什麼方式來化解僵局？賴清德說，之前有講過，「就是說民主的問題，必然是要用更大的民主來解決」。有兩個方式，就是憲政體制，因為台灣是民主國家，永遠堅持民主憲政體制，有司法院憲法法庭可以來裁判，立法院的這些法律有沒有侵犯其他單位的權力，這個是可以解決的。但是因為立法院太多了，太多通過的法案都涉及違憲。

賴清德提到，以前在立法院是很清楚，即便陳水扁當總統的時候朝小野大，國民黨他們也知道這不行、是侵犯行政權。好比說王金平院長在朝野協商，會說「這個要改建議，否則你這個侵犯到行政權」，過去有一個分際，但現在差不多失去了這個環節。所以案子太多了，都違憲，那自然而然就會引起公民力量的出發。

賴清德說，公民力量是很可貴的，他們用的是憲法賦給公民的權利，除了選舉以外，還有罷免，還有創制、複決，這個是憲法賦給人民的權利。當初，馬英九前總統也曾經公開肯定罷免權。

「所以我是說，大家想清楚一點，像這一次的公民運動，已經代表台灣的民主政治更往前進了一步。」賴清德說，就是說，由間接民主、代議士制度，會往直接民權來走。「當罷免，大家都可以接受的時候，創制、複決，未來也會成為日常，會成為直接民權，會漸漸、漸漸推展出來，這個也是民主的深化」。

賴清德表示，過去是你選擇了投票支持的某一個公職，大概只能夠等到他任期到，不管他犯了什麼錯、怎麼樣失職，你根本拿他沒辦法。另外，這個罷免這事情也不是只有剛講的這幾個，在全國各地方，其實村里長的罷免也常常發生。

對於在野黨喊出要罷免總統，賴清德說，因為他是透過政黨的程序，這個是國民黨，或是...，應該這樣講，這是立法委員所擁有的憲政權力，「這我必須尊重」。他說，罷免總統就是說，立法院這個提案三分之二通過以外，還要經過公民投票，所以這個是屬於憲政的設計，我身為總統，我就是尊重，就是尊重。