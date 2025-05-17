不滿施政就是不愛台灣？　賴清德：批判政府自然、不會被貼標籤

▲賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

在520就任滿週年前夕，賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪在今（17日）播出。針對在野黨質疑，現在只要批評執政黨就未被貼上不愛台灣的標籤，賴清德說，政府傾聽人民的聲音是施政的必要，「沒有所謂批判政府就會被貼標籤，沒有」，因為要社會的認同才有辦法，所以今天公民團體走上街頭，一定有他的主張跟他客觀的事實，「好比在野黨要罷免總統，這我們要尊重；同樣的，如果公民團體要罷免立委，相關政黨也必須尊重」。

賴清德說，他的確是有一些話想要對426走上街頭的這些民眾說，第一，他們是國家的主人，雖然意見不同，但他們的確有權利走上街頭，政府一定會尊重，而且也會保護他們走上街頭的權利。

「但是我要想跟他們講的是，我們要一起珍惜民主、珍惜民主。」賴清德說，民主得來不易，因為從戒嚴走到今天的民主、亞洲的民主燈塔，這有多少人犧牲奉獻，有多少台灣人民共同努力才有今天的結果？

賴清德強調，在民主的制度下是不可能有獨裁者，「能夠走上街頭，不是用行動了證明沒有獨裁者？」；另外，也非常期待要共同保護民主，因為民主的真諦是法治，沒有法治，民主就無法保障，所以要尊重法治。

賴清德強調，黨內不管任何人，朝野都應該有一個共同信念，不分政黨、不論何人，「只要違法，都要支持檢調單位來依法偵辦、毋枉毋縱，這是應該要的態度」，否則的話，你因為司法案件，甚至這些司法案件當事人都承認，結果你把他上綱到說是政治迫害，因此而走上街頭，這對民主是一個傷害。

另外，賴清德也說，要共同來深化民主。人民有選舉、罷免、創制、複決的權利，「這是人民公民運動、自動自發，沒有人有辦法主導，也沒有人有辦法停止」，所以應該要尊重公民的權利，坦然面對，不必去刻意貼公民罷免運動的標籤，也不要把它形塑到是因為執政黨在策劃，這沒有必要。

至於在野黨質疑，現在只要稍微表達對於生活的焦慮、不滿、擔憂，反對施政的意見，就會被貼上不愛台灣的標籤。賴清德說，人民有他的權利表達他的訴求，甚至對政府的要求，甚至批判政府的不當，這個都是很自然的。

另外，賴清德說，他現在也正在進行跟民眾的溝通，因應美國川普總統的對等關稅，他跟卓榮泰院長前前後後已經辦了近20場的座談會，「政府傾聽人民的聲音，這是施政的必要，並沒有所謂批判政府就會被貼標籤，沒有，不僅沒有必要，也沒有能力去貼標籤」。

賴清德說，因為還得要社會的認同才有辦法，所以今天公民團體走上街頭，一定有他的主張跟他客觀的事實，「如果針對執政黨，好比在野黨要罷免總統，這我們必須要尊重；同樣的，如果公民團體要罷免立法委員，我相信相關的政黨也必須要尊重」。