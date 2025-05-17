有台灣才有中華民國！　賴清德籲對岸正視台灣人民生活方式

▲總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德將在520上任滿週年，他接受網路節目「敏迪選讀」專訪在今（17日）播出。在談到兩岸關係時，賴清德說，中華人民共和國應該要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求民主、自由、人權的生活方式。他強調，身為總統、三軍統帥，首要工作就是延續國家的生存發展，談國家必先談主權，而在台灣，有台灣才有中華民國，所以要捍衛中華民國必先守護台灣，「八二三砲戰如此、古寧頭戰役也是如此，大家不要分你我，台灣2300萬人都是一家人，不必分彼此」。

主持人敏迪問及，面對習主席領導的中國共產黨，「先談判再說」，會是願意採取的策略嗎？賴清德說，「只要對等、尊嚴，這沒有問題，可是現在這麼多年來，中國對台的談判策略不是如此」。

賴清德指出，台灣如果要談判，台灣要先接受台灣是中華人民共和國的一部分，也就是要接受一個中國原則，不管它化身做和平協議、或是九二共識，都是如此。而且中國也公開講出來，所謂台灣方案就是港澳模式的一國兩制，這不是台灣人民可以接受的。

「不必然就一定要接受台灣是中華人民共和國的一部分。」賴清德說，應該要正視中華民國存在的事實，中華人民共和國也要尊重台灣人民追求民主、自由、人權的生活方式。

賴清德舉例，中華人民共和國是一個大國，「今天不是說，好比說敏迪你的公司比較大、我的公司比較小，我要跟你做生意，那你就說可以啊，你公司賣給我，你公司給我，我再跟你做生意，不能這樣子啊」。

賴清德強調，中國是比較大的公司、台灣是比較小的公司，「如果說你要併我的公司，你要提條件，對吧？不是台灣來提條件，讓你說要或不要」；而且還說，你一定要變成是我的一部分，然後呢？都沒有任何其他的做法，這不行，台灣是民主社會，人民是國家的主人，這人民不會接受的。

至於是否會願意和在野黨合作，加強跟中國的對話跟溝通嗎？賴清德說，兩個路線不同啦，「在野黨一個是接受九二共識、一個是主張兩岸一家親，基本上就是一個中國原則」，民進黨是主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主張中華民國台灣的前途要由2300萬人決定，主張台灣的主權不容侵犯併吞，不能夠放棄主權。

「所以，我也都是公開講，我身為總統、三軍統帥，我有三個使命，第一個就是延續國家的生存發展。」賴清德說，談到國家必先談到主權，有主權才有國家，在台灣這比較特殊，有台灣才有中華民國，所以要捍衛中華民國必先守護台灣，「八二三砲戰是如此、古寧頭戰役也是如此，大家不要分你我，其實台灣2300萬人都是一家人，不必分彼此」。

另外，賴清德還提到，另一個使命就是保護全體國人生命財產安全，會用和平四大支柱行動方案；第三個就是要發展經濟、投資社會、照顧弱勢，大企業要照顧，中小微型企業也要照顧，而且經濟發展的果實，要為全國人民所共享，大概是這樣，所以路線是不同的。