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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直球對決談關稅、兩岸、罷免　賴清德淺白語言拉近與年輕人距離

▲▼賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

在520就任滿週年前夕，總統賴清德陸續接受財訊、日本經濟新聞社以及接受網路節目「敏迪選讀」專訪。黨政人士指出，賴清德在接受專訪時，除了清楚梳理台美關係、台灣外交經貿戰略、產業佈局與內政議題。特別的是，賴也因應不同性質的媒體專訪調整議題論述方式，這次更跨入年輕人愛用的Podcast，從更生活化的題材切入，輕鬆、生動、淺白的方式探討嚴肅的國際經貿、兩岸主權等議題。

黨政人士說，首播專訪《財訊》，賴總統面向國內財經讀者著重暢談台灣在世界經貿的關鍵地位與產業布局全球的戰略思維；第二場專訪接受國際媒體《日本經濟新聞社》，面向日本社會乃至於國際社會論述台灣立場。

黨政人士提到，《日本經濟新聞社》更以「頭版頭」展現重視，罕見以橫跨三版共十一篇專訪，如實呈現總統談及台日及台灣與國際的關係，其中總統所提以「全球半導體供應鏈民主夥伴倡議」為基礎，打造「非紅供應鏈」，以及立足台灣、佈局全球的國家產業發展戰略等議題，更成為日媒關注重點。

「可以看出台灣是世界的台灣，台灣產業在國際社會中極具關鍵地位，與各國經貿息息相關甚至牽一髮而動全身。」黨政人士提到，未來台灣產業發展策略為何，國際社會都相當關注。此外，整體報導篇幅更勝印度總理莫迪，日經記者定位賴清德總統是印太地區與國際矚目的國際領袖。

而此次接受「敏迪選讀」專訪，賴總統更多次坦露「心裡話」。黨政人士說，總統級的悄悄話用貼近日常的淺白語言，一面以總統之姿清楚論述國家政策方向，也意外露出了總統私下幽默直率一面，展現要與年輕世代「跨世代」直面溝通、直球回應的企圖心。言談從更生活化的題材切入，輕鬆、生動、淺白的方式探討嚴肅的國際經貿、兩岸主權等議題。

事實上，敏迪昨（16日）於社群驚喜宣布結婚喜訊，曬出與伴侶開心拿著結婚證書的甜蜜合照，結婚證書上的證婚人是前總統蔡英文與現任副總統蕭美琴，令網友都相當驚喜。不為人知的是，在敏迪登記結婚之前，賴總統也已經當面表達恭喜，有前總統與現任副總統證婚、現任總統更親自恭賀，堪稱最強國家級祝福。

此次接受敏迪選讀專訪，賴清德一路從台美關係、社會疑美情緒，到兩岸關係、朝野對立，面對敏迪超犀利提問，也都直球對決回應。值得注意的是，為了面向年輕世代進行政策論述與溝通，「賴氏幽默」再發威，多次神來一筆以淺顯易懂的例子說明國際政治，又或是現場大秀模仿功力談朝野問題。

在台美關係上，敏迪問及台灣社會的疑美情緒，「如何說服台灣民眾，美國是我們最重要的盟友？」賴總統先是解構美國為何提出對等關稅，清楚說明美國有他國家本身的困難和需求，因此川普總統希望能夠解決。並以「就像敏迪跟阿苗那麼多好朋友，你也想說這攤到底誰請」為例，淺白說明美國對等關稅政策提出背後的脈絡。

總統也強調，台美雙邊盟友關係會持續深化，但同時也要讓美國清楚了解，台灣對美外銷的商品裡面，資通訊產業跟電子零組件產業，這兩個產業就佔了台灣對美貿易的三分之二，「三分之二的科技產品是美國需要的，他不是終端產品」、「台灣的產業對美國經濟跟未來發展的重要性」。主持人敏迪也笑稱，總統舉例「這樣講就有感覺了」。

談及朝野內政議題時，賴清德也分享他過去曾擔任過立法委員、黨團幹事長經驗，更現場模仿時任立法院長王金平，舉例朝野協商應該要如何進行。賴現場演出，用最貼近年輕世代的語言，點出同為朝小野大時期，國民黨團過去和現在的風格已經截然不同，更以王金平院長協調鼎鼐的風範對比現行立法院的失衡狀態。

黨政人士說，賴總統重視與年輕世代、社群用戶們的直面溝通，在民進黨近日推出各種網路社群節目，加強社會溝通的力道與深度，即可嗅出端倪。民進黨在賴清德擔任主席後，開闢「老闆叫我直播」、「午青LIVE」、「趣台灣」等網路社群節目，多元經營年輕族群。

黨政人士提到，最新節目「爸媽叫我不要談政治」，首集就選擇國民黨主席朱立倫多次提及的「綠共」和「綠色恐怖」為探體議題核心，更在社群上掀起熱議。節目直面各種帶風向、貼標籤的認知操作，和觀眾一起認識什麼才是真正的「共」，而「綠共」的操作背後又帶有何種意圖？第三場專訪，賴總統走入錄音間， 也是任內首集錄製的Podcast，可見與社群世代互動的積極與企圖心。

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