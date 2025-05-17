美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信心

▲總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

在520就任滿週年前夕，賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪在今（17日）播出。談到各界關心的美國對等關稅談判狀況時，主持人問到，若7月初寬限期屆滿後，台灣仍被課徵超過10%以上的關稅，內閣已經想好如何應對了嗎?賴清德說，「我們談判的目的，就是要避免這種情況的產生，這個一定要有信心、這一定要有信心」。

賴清德說，當川普宣佈他所謂的對等關稅，相信全世界都大感意外，這就是各國對等關稅的稅率，「坦白講，沒有辦法真正反應兩國之間真正的貿易情況」。所以當時在想說，如果他只針對台灣，當然這個問題就很嚴重。但他這個公式，是用在全世界，所以當時跟國安團隊、跟行政的團隊，就緊急磋商。

「我們必然是要嚴肅面對，因為這個事情對台灣的衝擊很大。」賴清德說，32%對台灣的衝擊很大，不僅僅影響台灣的經濟、產業，也會影響社會的安定，甚至未來國家的發展。

至於主持人敏迪詢問談判時如何拿捏讓利的分寸？心中的紅線或是關鍵利益點，一定要為台灣守住？賴清德說，這次的談判有別於過往，「面對對方的時候，我們要守住什麼樣的底線，因為這是一個比較負面的觀點。我們希望是一加一大於二，創造出更多的共同利益出來，在這個共同利益之下，我們大家來合作」。

「所以這是為什麼，我剛講的，我們希望，站穩國家利益為根本，然後從深化雙邊貿易、創造雙贏的局面為出發點。」賴清德說，在這種狀況下，他認為把餅做大、把利益做大，才有辦法解決雙邊的要求。

賴清德表示，政府會守住國家的利益，也會守住產業發展的空間，不會犧牲任何一個產業，而且，每一個產業都形成一個生態鏈，「當我們犧牲某一個產業的時候，另外的這個產業，恐怕沒有辦法，像過往一樣順利的運轉，所以這個部分，我們是非常注意的」。至於說有沒有紅線？因為你的節目太紅了，不能夠在這個地方講。

而川普設下的90天寬限期，將在7月初到期，敏迪問到，若到時候仍看到美國政府對台灣課徵超過10%以上的關稅，內閣已經想好如何應對了嗎?賴清德說，「我們談判的目的，就是要避免這種情況的產生，這個一定要有信心、這一定要有信心」。

賴清德表示，如果關稅高的話，對台灣的經濟影響很大，這個也不利印太區域的和平穩定。因為美國包括川普總統甚至他們的內閣，都不斷強調印太區域的重要性，台灣是在印太的第一島鏈，所以台灣的角色是非常重要。

敏迪追問，所以90天後，有滿大的信心，看見這個數字對台灣人來說是相對友善的？賴清德說，「我們有決心為國家爭取最好的情況」。