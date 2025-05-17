玩福岡「1晚1萬日幣↑」變貴？日作家推1區省一半：還能看夜景

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本玩，日籍作家吉岡桃太郎最近發現，想在福岡市區找飯店竟然「一泊難求」，尤其是周末，甚至連背包客棧一晚都要超過1萬多日幣（約新台幣2075元左右）。他便推薦其他地區，「如果覺得福岡市區太貴或預約不到，桃太郎強力推薦找我們『北九州市』的飯店呦！」話題掀起熱論。

「啥咪？！『背包客棧』1泊都要超過1萬多日幣！！！」粉專「吉岡桃太郎の台灣日本逗有趣」日前發文表示，如果覺得福岡市區的住宿太貴，或預約不到，強力推薦旅客可以考慮鄰近的「北九州市」住宿，像「小倉車站」周邊商務飯店價格通常不超過1萬日幣，「黑崎車站」附近甚至還能找到5千多日幣的房間。

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他補充，從博多搭新幹線到小倉只需約15分鐘，到黑崎搭特急也僅需40多分鐘，如果擁有JR PASS更可免除交通費負擔；即便自費也很划算，「博多～黑崎來回車票約3千多日幣，加上飯店通常不超過1萬日幣」。

除了住宿價格實惠，桃太郎分享，北九州市本身也不乏觀光景點，「我們北九州市還有『皿倉山夜景』、『小倉城』、『門司港懷舊區』等景點，如果住北九州一晚，還能搭纜車到皿倉山欣賞日本新三大夜景之一呦！」

※本文獲「吉岡桃太郎の台灣日本逗有趣」授權引用。