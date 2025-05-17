鋒面明抵達北部海面「午後雷雨突襲加劇」　2地雨最猛

▲明天鋒面抵達台灣北部海面，午後雷雨明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)鋒面抵達台灣北部海面，天氣更不穩定，雨區擴大，其中大台北、東北部容易有局部短延時豪雨，沒下雨時局部高溫可上看36度，下周一天氣轉穩定，不過仍有午後雷雨，下個周日再有鋒面影響。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天北方一道鋒面移到台灣北部海面，水氣稍增，天氣更不穩定，東南部、恆春半島不定時有零星短暫陣雨，東北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，北部、東北部和各地山區有局部大雨，尤其大台北、東北部等地區容易有局部短延時豪雨。

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此外，明天清晨至上午中部以北沿海地區容易有零星短暫陣雨，不降雨時天氣較熱，普遍高溫約31到34度，中南部近山區可到35度到36度。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周天氣相對較穩定，張承傳說明，下周一鋒面離開，但仍有午後雷陣雨，下周一到下周五環境偏南風，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨區為大台北、東北部、東部和其他山區，山區午後雨勢比較大。

張承傳指出，下周一清晨到上午中南部沿海也有零星短暫陣雨，下周六天氣大致類似，午後東北部、東部和其他山區有局部短暫雷陣雨，下個周日過後又有鋒面靠近影響。