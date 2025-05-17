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怎看日本7月大地震預言？旅日達人「是好事」：提升防災意識

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本漫畫《我所看見的未來》作者龍樹諒（Ryo Tatsuki）曾預言日本311大地震，書中還提到2025年7月5日會發生一場大地震，引發赴日遊客恐慌。對此，旅日達人林氏璧分享自己的看法，「不論如何，提升大家的防災意識肯定是好事。」且台灣、日本都處於地震帶，任何時候發生大地震都不奇怪。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，這波風潮已對日本觀光造成實質影響，連日本主流媒體NHK都開始報導此事。對此，預言來源的漫畫家龍樹諒也親自回應，強調希望能促進大家的防災意識。

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林氏璧提到，該預言一開始僅在華文YouTube頻道中流傳，後來被媒體廣泛報導，甚至連NHK都指出，「此預言被翻譯成多國語言後造成觀光影響」，尤其是香港今年3月赴日人數較去年同期減少近一成，夏季旅遊訂單也跟著下滑，甚至影響仙台、福岡、札幌等地航班減班。

對此，每日新聞採訪了漫畫家龍樹諒，她表示：「大家如此關心此議題，代表防災意識正在提升，我認為是很正向的發展。希望這份關注能促使大家做好安全對策和準備。」她也補充，「對預知夢要如何解讀應交由大家自行判斷。不過，也希望大家不要過度動搖，應該參考專家的意見，採取適當的行動。」

出版社「飛鳥新社」則說明：「此書的出版是基於作者的預知夢境，不是有意要引起人們不必要的恐慌，對於災害事件我們認為妥善應對、參考專家的意見非常重要。」

報導最後引述信州大學地域防災減災中心主任菊池聰教授的看法：「針對各種情報要做事實查核並認真思考，與其避免外出或觀光，不如從日常生活入手，做好應對災害的準備並維持正常的日常生活。」

對此，林氏璧笑呼，「我腦海中彷彿有畫面，那天過後什麼都沒發生，然後作者又會出來非常正向的解讀這件事？」但他強調自己不是印度神童，要大家不要太相信他。至於怎麼看待這件事？林氏璧認為，「不論如何，提升大家的防災意識肯定是好事。台灣日本都處於地震帶，任何時候發生大地震都不奇怪，請大家一定要做好準備喔！

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