日本4小學生遭撞！中國籍駕駛「笑著道歉」謊稱移車　下秒逃逸

記者張方瑀／綜合報導
日本埼玉縣日前發生一起驚悚肇事逃逸案，一輛SUV休旅車在下課時段衝撞返家路上的小學生隊伍，造成4名六年級男童受傷。事發後，駕駛雖曾短暫下車，卻以「這裡會妨礙通行，我先把車移走」為由重新上車，隨後迅速逃逸。警方已掌握車輛來源，鎖定兩名中國籍男子涉案，目前仍在全力追緝中。
綜合日媒報導，這起事件發生於14日下午4時左右，地點就在埼玉縣三鄉市中央一處十字路口附近，當時正值放學時段，約有10名小學生整隊等待過馬路。行車記錄器畫面顯示，一輛灰色SUV突然失控撞入隊伍，導致4名六年級男童受傷，其中1人右腿疑似剝離性骨折，其餘3人則為輕傷。
事故發生後，車輛停在馬路一側，現場聚集不少目擊民眾與小學生。錄影畫面中可見兩名男子走下車，其中一人穿白色長褲，另一人穿黑色褲子。白褲男子曾合掌說「對不起」，但隨即向民眾表示「這裡會擋到交通，我要移車」，便與同伴一同駕車離去，隨後逃逸無蹤。
埼玉県三郷市で小学生4人がひき逃げされ重軽傷を負った事件。犯人はアジア系の外国人ではとの情報もあり、昨今多発するカンボジア人による犯罪報道からちょっと心配になり、各社の報道ぶりを見た感想。… pic.twitter.com/YVU2CHKP7Z— カンボジア太郎 (@Cambodiataro) May 16, 2025
目擊學生回憶，當時只聽見後方同伴喊「有車來了」，回頭一看就見4人被撞倒在地，「肇事者沒有慌張，還笑著說『抱歉』，然後就開車跑了。」一名居民也向媒體指出，駕駛疑似為50多歲男子，頂著光頭、穿著黑色T恤。
根據警方調查，該輛休旅車於案發隔日（15日）在距離現場約2公里處的公司員工宿舍停車場內被尋獲，警方隨即扣押車輛。調查顯示，車輛登記在一名中國籍男子名下，與案發後便失聯。警方目前懷疑車主可能就是當時駕駛之一，正加緊確認其身分與下落。
據該公司社長向媒體證實，這兩名涉案男子為3個月前離職的外包拆除工程人員，過去表現認真、未曾出現異狀。他也表示曾被警方出示行車記錄器中的照片，確認為曾在公司工作過的兩人。
警方透露，目前已找到其中一名疑似同乘者，已經進行任意訊問；而另一人即疑似駕駛仍在逃。警方不排除酒駕或無照駕駛可能性，並持續追查行蹤及事故原因。
事發路段附近即有一所小學，社區內有許多孩童居住，當地居民受訪時直言「真的太可怕」，盼警方能盡快將嫌犯繩之以法。
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