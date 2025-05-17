日本4小學生遭撞！中國籍駕駛「笑著道歉」謊稱移車　下秒逃逸

記者張方瑀／綜合報導

日本埼玉縣日前發生一起驚悚肇事逃逸案，一輛SUV休旅車在下課時段衝撞返家路上的小學生隊伍，造成4名六年級男童受傷。事發後，駕駛雖曾短暫下車，卻以「這裡會妨礙通行，我先把車移走」為由重新上車，隨後迅速逃逸。警方已掌握車輛來源，鎖定兩名中國籍男子涉案，目前仍在全力追緝中。

綜合日媒報導，這起事件發生於14日下午4時左右，地點就在埼玉縣三鄉市中央一處十字路口附近，當時正值放學時段，約有10名小學生整隊等待過馬路。行車記錄器畫面顯示，一輛灰色SUV突然失控撞入隊伍，導致4名六年級男童受傷，其中1人右腿疑似剝離性骨折，其餘3人則為輕傷。

事故發生後，車輛停在馬路一側，現場聚集不少目擊民眾與小學生。錄影畫面中可見兩名男子走下車，其中一人穿白色長褲，另一人穿黑色褲子。白褲男子曾合掌說「對不起」，但隨即向民眾表示「這裡會擋到交通，我要移車」，便與同伴一同駕車離去，隨後逃逸無蹤。

目擊學生回憶，當時只聽見後方同伴喊「有車來了」，回頭一看就見4人被撞倒在地，「肇事者沒有慌張，還笑著說『抱歉』，然後就開車跑了。」一名居民也向媒體指出，駕駛疑似為50多歲男子，頂著光頭、穿著黑色T恤。

根據警方調查，該輛休旅車於案發隔日（15日）在距離現場約2公里處的公司員工宿舍停車場內被尋獲，警方隨即扣押車輛。調查顯示，車輛登記在一名中國籍男子名下，與案發後便失聯。警方目前懷疑車主可能就是當時駕駛之一，正加緊確認其身分與下落。

據該公司社長向媒體證實，這兩名涉案男子為3個月前離職的外包拆除工程人員，過去表現認真、未曾出現異狀。他也表示曾被警方出示行車記錄器中的照片，確認為曾在公司工作過的兩人。

警方透露，目前已找到其中一名疑似同乘者，已經進行任意訊問；而另一人即疑似駕駛仍在逃。警方不排除酒駕或無照駕駛可能性，並持續追查行蹤及事故原因。

事發路段附近即有一所小學，社區內有許多孩童居住，當地居民受訪時直言「真的太可怕」，盼警方能盡快將嫌犯繩之以法。