日本漫畫家預言7月大地震　氣象署：南海海槽地震機率達8成

▲中央氣象署。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

日本漫畫家竜樹諒預言，2025年7月日本恐發生大地震，引發外界關注。我國中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，日本與台灣皆位於地震帶，地震風險本就存在，日本南海海槽未來30年發生規模8.5地震的機率已經提高到8成，但與其相信預言影響正常生活，反而應在平常就留意防災意識。

曾靠夢境多次精準預言強震的日本漫畫家竜樹諒，在1999年7月出版漫畫《我所看見的未來》，內容精準預測2011年3月日本發生311大地震。而竜樹諒在書中還預見了2025年7月5日將發生大地震，震央位於台灣、菲律賓、日本三地的海域中心，並將引發海嘯。

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對此，吳健富表示，全球地震本為自然現象，尤其日本與台灣處於板塊交界，地震活動頻繁，呼籲民眾不應因預言而過度恐慌，而應日常就具備防災觀念，熟悉逃生動線、避難場所，並備妥必要物資，才能在災害發生時降低傷害。

吳健富也說，日本南海海槽為地震高風險區，1844年與1946年都曾發生規模8以上強震，兩次間隔約百年，學界推估可能具有週期性。日本政府今年也上調未來30年內南海海槽發生規模8.5地震的機率達8成，且可能引發海嘯，因此積極提升防災準備至關重要。

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（資料照／記者姜國輝攝）

至於南海海槽若發生地震是否會影響台灣，吳健富表示，雖然經過模擬其引發的海嘯對台灣影響有限，但民眾還是要做好相關準備，今年國家防災日也因應南海海槽將演練重點放在宜蘭縣。

他說明，南海海槽若引發海嘯，因海底地層吸收波能，波高可能不會太高；不過由於海嘯波具有「堆高效應」，在地勢平緩如海水浴場等地區仍需提高警覺。此外，波速與海床深度有關，水深越淺，海嘯行進越慢，但靠岸時也可能造成衝擊。

針對台灣需留意的地震風險，吳健富指出，主要包括東部的琉球海溝和南部的馬里亞納海溝。前者曾於1920年發生規模8地震，後者則在1966年發生規模7.6地震。然而，由於缺乏更早的地震資料，目前難以判斷這些區域是否具有百年週期性。

他強調，面對地震預言，民眾應保持理性，重點應放在日常防災準備與教育上，才能真正降低災害帶來的風險與損害。