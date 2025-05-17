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為和川普吃晚餐！　陸幣圈富豪「砸5億」狂買迷因幣

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普將在22日舉辦一場與支持者共進晚餐的活動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普即將在5月22日舉辦一場與支持者共進晚餐的活動，入場門檻是擁有足量的「川普幣」（$TRUMP）。根據加密情報公司Inca Digital的統計，為了搶得晚宴席位，全球買家共砸下高達約1.48億美元（約新台幣44.4億元），其中持幣最多的是來自中國的加密貨幣大亨孫宇晨。

根據川普幣官網公布的持幣排行榜，一個代號為「SUN」的錢包高居首位，內含市值約1790萬美元（約新台幣5.37億元）的川普幣。鏈上資料平台Lookonchain進一步揭露，該錢包的擁有者正是加密貨幣「波場」（TRON）創辦人孫宇晨（Justin Sun）。

這場川普幣晚宴將在川普旗下的私人高爾夫俱樂部舉辦，官方先前宣布，將邀請前220名持幣者出席，其中前25名還可享有「超級VIP待遇」，不僅能近距離與川普互動，還可能安排參訪白宮行程。消息一出立即掀起市場搶幣熱潮。

而排行第二的持幣者則來自新加坡新創公司MemeCore，該公司持有價值約1740萬美元（約新台幣5.22億元）的川普幣。

MemeCore目前專注於打造一個專屬迷因幣創作者的區塊鏈平台，首席業務發展長許芷菱（Cherry Hsu）表示，希望能藉此與美國迷因幣社群建立更緊密的合作關係。

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