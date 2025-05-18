川普出手！周一與普丁、澤倫斯基通話　盼終結俄烏戰爭

▲美國總統川普表示下周要跟普丁通電話。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

川普周末不休息，不斷在自己社群上發文，稍早罵完沃爾瑪之後，接著表示自己下周一將與俄羅斯總統普丁通話，接著將跟烏克蘭總統澤倫斯基通話。

川普（Donald J. Trump）今天透過其社交平台Truth Social宣布，將於周一（5月19日）美東時間上午10點與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行通話，討論終結俄烏戰爭的相關事宜。川普表示，會談主題將包括「停止每周造成超過5000名俄羅斯和烏克蘭士兵死亡的『血腥戰爭』」以及貿易議題。

▲歐洲領袖與澤倫斯基近日在基輔與川普通電話。（圖／路透）



川普接著說，跟普丁通話完後，將打給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並與北約（NATO）成員國領導人一起進行會談。川普希望會談能促成停火，結束這場「本不該發生的暴力戰爭」「希望這將是富有成效的一天，停火將實現，這場極為暴力的戰爭—一場本不該發生的戰爭—將會結束。願上帝保佑我們所有人！」

川普1月底上任後積極斡旋俄烏停火，但至今仍未取得實質進展。雖然俄烏16日在土耳其伊斯坦堡舉行三年來首度談判，但因烏方拒讓烏東四州，停戰協議的進度只達成換俘千人共識。