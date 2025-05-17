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川普發文罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價　轉嫁給消費者

▲▼美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲示警關稅恐推升商品價格，美國總統川普發文譴責。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普今日在社群媒體平台Truth Social上發文，批評美國零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart）將商品漲價歸於關稅，並呼籲該公司與中國共同承擔關稅成本，避免將責任轉嫁給消費者。

川普（Donald Trump）在貼文中表示：「沃爾瑪應該把漲價理由怪罪到關稅上。沃爾瑪去年賺了約億美元，遠超預期。沃爾瑪和中國應該共同承擔關稅成本，而不是讓客戶買單。我會密切關注，你們的客戶也會（關注）！」

沃爾瑪是美國的跨國零售企業，也是世界上最大的零售商，近期沃爾瑪宣布，受川普政府對中國等國商品加徵關稅影響，但將在未來幾週內調漲部分商品價格，包括食品、玩具和電子產品等。該公司首席官雷尼（John David Rainey）指出，雖然沃爾瑪致力於維持低價，但無法完全吸收關稅帶來的成本增加，部分商品價格可能會上漲。

然而，前沃爾瑪美國區執行長比爾西蒙（Bill Simon）則認為，沃爾瑪有能力吸收關稅成本，將負擔轉嫁給消費者。他指出，沃爾瑪的毛利率穩定，且在食品和消費品方面具有競爭優勢，應能有效應對關稅帶來的挑戰。

目前，沃爾瑪正面臨中國供應商的壓力，因中國政府拒絕讓供應商吸收美國加徵的關稅，導致沃爾瑪難以壓低進口商品成本。

川普的發言主要對大型職工在貿易戰中考慮面對的角色，並呼籲企業在關稅壓力時，應優先考慮消費者利益。隨著關注美中貿易緊張局勢持續，沃爾瑪如何平衡成本與價格，將成為關注的焦點。

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