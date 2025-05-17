　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：我若沒與中國達成協議　他們早就崩潰了

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日直言，若非美國出手與中國達成關稅協議，中國恐怕早已「崩潰」。他強調，美國近期已將對中關稅大幅下調，未來仍將以單邊方式調整對其他貿易夥伴的進口稅率，展現其「以貿易換和平」的政策主軸。

根據《彭博社》報導，川普（Donald Trump）接受《福斯新聞》專訪時表示，中國先前面臨高達145%的美方關稅壓力，如今在雙方談判後，美方將稅率調降至30%，中方則同步從125%降至10%。他認為這場降溫舉動，不僅是對中國經濟的「善意表現」，更避免了一場可能的經濟危機。

川普說，「如果我沒和中國達成這筆協議，我想他們早就崩潰了。」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

儘管如此，川普也透露，美方目前正籌劃在未來2至3週內，為其他貿易夥伴設定新的進口關稅稅率，強調他並非「對每個國家都急著談成協議」，而是會根據美國利益單方面作出決策。

至於與其他國家的貿易關係，川普指出，印度曾提出願取消對美商品100%關稅，「他們幾乎沒辦法做生意。你知道嗎？他們願意對美國取消100%的關稅。」

不過，他也對是否達成美印貿易協議釋出不同訊號，「這會很快到來。我不急，看看，大家都想跟我們談協議。」

此外，他還拋出善意訊號，表示願意擴大與巴基斯坦的經貿合作，藉此改善與印度的區域關係，「我現在是用貿易來解決衝突，甚至是促進和平。」

目前美國正積極與數個國家進行貿易磋商，但川普也坦言，受限於行政資源，無法與所有國家同步談判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！結局尬到爆
好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度
黃仁勳光顧的「鄒記食舖」背景超狂！　有錢也吃不到
大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相
威廉閃兵虧大了！第4個節目才錄一集就腰斬　月損6位數
男星當兵天花板！　他在「涼山特勤隊」服役
快訊／日女星「生二寶」升級一家四口　護兒宣布1事
網紅詛咒：生兒子沒屁眼　阿信前妻怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

釋放千名戰俘換和平？ 　俄方放話：烏軍不撤就吞8州

日本4小學生遭撞！中國籍駕駛「笑著道歉」謊稱移車　下秒逃逸

川普：我若沒與中國達成協議　他們早就崩潰了

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後就不再火辣

美議員致函川普：10%基準關稅恐削弱美與盟友關係

貿易戰降溫　美股上揚週線收高、台積電ADR收平盤

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！結局尬到爆

模範女牙醫助理被解雇！　老闆荒謬理由：你太美、我會出軌

快訊／俄烏談判結束！俄方自評「結果滿意」　將展開千人戰俘交換

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

釋放千名戰俘換和平？ 　俄方放話：烏軍不撤就吞8州

日本4小學生遭撞！中國籍駕駛「笑著道歉」謊稱移車　下秒逃逸

川普：我若沒與中國達成協議　他們早就崩潰了

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後就不再火辣

美議員致函川普：10%基準關稅恐削弱美與盟友關係

貿易戰降溫　美股上揚週線收高、台積電ADR收平盤

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！結局尬到爆

模範女牙醫助理被解雇！　老闆荒謬理由：你太美、我會出軌

快訊／俄烏談判結束！俄方自評「結果滿意」　將展開千人戰俘交換

蘇心甯翻臉小優！「多年閨蜜情破裂」導火線曝光　同場工作零合照

被控涉880萬詐騙案！假警出數學題要密碼　他被騙2帳戶＋6萬元

新冠就醫「5至19歲」增加最多　台大醫示警：3族群最受威脅

美軍公布F-47超狂作戰半徑　軍評：明顯針對台海之戰

釋放千名戰俘換和平？ 　俄方放話：烏軍不撤就吞8州

好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度

又是誤食巴克球！　三胞胎媽媽的一句話讓醫師驚覺不妙：果不其然

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

《學校2013》結緣！朴世榮結婚3年當媽了　「母女均安」郭正旭伴左右

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」才錄一集就腰斬　月損失6位數

【被抓包！】 #邊荷律 偷吃肉粽被 #峮峮 發現 秒縮小腹逃跑XD

國際熱門新聞

泰變態！他性侵73歲老母親

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

即／睽違3年！俄烏首度談判僅1小時50分結束

男童跳蚤市場買到「真手榴彈」　一拉爆了

即／俄方稱對談判結果滿意！將換千人戰俘

新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

模範女牙助被解雇！　老闆荒謬理由：你太美、我會出軌

川普：我若沒與中國達成協議　他們早就崩潰了

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後就不再火辣

狂打手遊！25歲男「脖子長角」罹罕見垂頭症

俄25歲辣師「逼小學男童揉奶」

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

貿易戰降溫　美股上揚週線收高

更多熱門

相關新聞

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後就不再火辣

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後就不再火辣

美國前總統川普近日在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，公開抨擊搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）以及流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）。川普剛結束中東外交行程，隨即利用空檔在社群上針對這兩名藝人發表激烈言論，引發熱議。

川普：未來2至3周訂出各國關稅稅率

川普：未來2至3周訂出各國關稅稅率

是否解除「稀土出口管制」？中方回應

是否解除「稀土出口管制」？中方回應

美韓下周貿易談判　南韓呼籲豁免關稅

美韓下周貿易談判　南韓呼籲豁免關稅

快訊／川普：想盡快與普丁會面

快訊／川普：想盡快與普丁會面

關鍵字：

美中貿易戰中美貿易戰中國川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

泰變態！他性侵73歲老母親

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

頑童MJ116「NONO清單全公開」直接開噴

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」

台獨立遊戲「一天兩次大炎上」

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面