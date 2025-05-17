川普：我若沒與中國達成協議　他們早就崩潰了

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日直言，若非美國出手與中國達成關稅協議，中國恐怕早已「崩潰」。他強調，美國近期已將對中關稅大幅下調，未來仍將以單邊方式調整對其他貿易夥伴的進口稅率，展現其「以貿易換和平」的政策主軸。

根據《彭博社》報導，川普（Donald Trump）接受《福斯新聞》專訪時表示，中國先前面臨高達145%的美方關稅壓力，如今在雙方談判後，美方將稅率調降至30%，中方則同步從125%降至10%。他認為這場降溫舉動，不僅是對中國經濟的「善意表現」，更避免了一場可能的經濟危機。

川普說，「如果我沒和中國達成這筆協議，我想他們早就崩潰了。」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



儘管如此，川普也透露，美方目前正籌劃在未來2至3週內，為其他貿易夥伴設定新的進口關稅稅率，強調他並非「對每個國家都急著談成協議」，而是會根據美國利益單方面作出決策。

至於與其他國家的貿易關係，川普指出，印度曾提出願取消對美商品100%關稅，「他們幾乎沒辦法做生意。你知道嗎？他們願意對美國取消100%的關稅。」

不過，他也對是否達成美印貿易協議釋出不同訊號，「這會很快到來。我不急，看看，大家都想跟我們談協議。」

此外，他還拋出善意訊號，表示願意擴大與巴基斯坦的經貿合作，藉此改善與印度的區域關係，「我現在是用貿易來解決衝突，甚至是促進和平。」

目前美國正積極與數個國家進行貿易磋商，但川普也坦言，受限於行政資源，無法與所有國家同步談判。