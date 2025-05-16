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美韓同意下周針對「6大領域」正式談判　南韓呼籲全面豁免關稅

▲▼南韓產業通商資源部長安德根出席APEC在濟州國際會議中心的記者會。（圖／路透）

▲南韓產業通商資源部長安德根出席APEC在濟州國際會議中心的記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）抵達南韓濟州島，計畫出席亞太經濟合作會議（APEC）部長會談。在此之際，葛里爾與南韓產業通商資源部長安德根於今（16）日召開會談，針對美國關稅政策進行討論，同時雙方也敲定將於下周在美國，針對貿易平衡、非關稅措施等6大領域正式進入談判程序。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部表示，安德根16日下午與美國貿易代表葛里爾，在位於西歸浦市的濟州國際會議中心（ICC）針對美國關稅政策進行面談。在面談結束後，安德根出席當地記者懇談會時透露，他已與葛里爾敲定將於下周在美國進行第2次技術談判。

安德根表示，南韓產業通商資源部與其他相關的政府部門將會籌組代表團，於下周訪問美國，針對貿易平衡、非關稅措施、經濟安全、數位貿易、原產國、商業性考量等6大領域，與美國政府正式展開談判。

據悉，南韓與美國政府4月24日在華府進行「2+2會談」時，雙方曾經就談判期限達成共識，目標是在7月8日對等關稅暫緩實施的緩衝期結束前完成談判，當時兩國同意就細部項目籌組6個以上的實務談判小組，各自推動談判程序。

安德根在記者懇談會上解釋，韓方已向美國葛里爾貿易代表再度呼籲，希望美方能夠豁免南韓的對等關稅和汽車、鋼鋁製品、半導體等個別項目的關稅。

►美國貿易代表葛里爾訪韓出席APEC　今與南韓代表進行關稅談判

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