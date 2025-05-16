快訊／疑彭振聲、邵琇珮認罪不單純　柯文哲「2聲請」全遭駁回

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前黨主席柯文哲涉犯京華城等案、目前在押，他主張檢方偵辦期間，同案被告彭振聲、邵琇珮疑遭不正訊問而認罪，彭的偵訊並出現2小時空白，因此聲請調閱檢方書記官的錄音筆檔案，想還原彭、邵2人應訊全部過程，但日前被台北地院承審合議庭裁定駁回聲請確定。

▲台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲於京華城等案涉犯圖利等罪嫌，目前在押 。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲本件聲請點名台北地檢署3位書記官，在偵辦京華城案期間，隨檢察官參與彭振聲於2024年9月3日及4日、邵琇珮於同月2日及3日的偵訊，要求北院派員到這3位書記官辦公室，調取3人訊問時所用錄音筆，以及重製於辦公室電腦的錄音備份檔案。

裁定理由指出，柯文哲本件透過辯護律師團提起的保全證據聲請，依法限於將供調查的證據有湮滅、偽造、變造、藏匿或礙難使用之虞時，為保障被告防禦權、防止證據滅失或發生礙難使用的預防措施，且該證據與待證事實具有事實上關聯性。

但柯文哲與辯護律師團已具狀聲請調閱京華城等案偵訊光碟，共約142人、486份筆錄，北院已燒錄成25張光碟陸續交付柯和律師團，內容包括柯本件聲請的彭振聲、邵琇珮偵訊錄影錄音，難認證據已有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞。

此外，彭振聲與邵琇珮從未主張遭檢方不正訊問，彭在法院出庭時更供稱偵訊錄影錄音出現2小時空白，是因當時在看守所應訊，遇到用餐時間要回舍房吃晚餐及服藥，他不在場、當然就沒錄影，且他的2位辯護律師全程在場，彭並強調檢察官問話態度都很好。

合議庭認為柯文哲本件聲請，未舉證檢方書記官在偵訊過程打筆錄時，有無使用私人錄音筆錄音，也沒敘明此舉和本案待證事實具有事實上關聯性，況且偵訊錄影錄音光碟已交付柯和辯護律師團，沒必要另外調取書記官私人使用物品及辦公室電腦檔案，據此駁回聲請確定。

此外，柯文哲今年（2025年）4月2日，被戒護到衛生福利部台北醫院做輸尿管鏡手術，住院1晚送回台北看守所，辯護律師團替他聲請具保停止羈押以便就醫，合議庭函詢醫院確認柯取出1顆1公分X0.5公分結石、無殘留結石也沒感染，不符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」條件，日前同樣駁回聲請，可抗告。