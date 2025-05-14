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「空氣標案」詐17人6500萬　宜蘭縣府專員二審輕判理由曝

▲▼林姿妙「親信」宜縣公共造產基金僱用業務員許智信，詐騙高達6,500萬元，宜蘭地院判12年褫奪公權5年。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜縣公共造產基金前專員許智信，以各種假造標案詐騙6,500萬元，二審獲得輕判。（圖／記者游芳男翻攝。）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣府公共造產基金專員許智信，對外宣稱有未公開的宜蘭縣政府採購標案可供投資，向17名被害人收錢，總計詐騙高達6,500萬元。事發後許男落跑，遭宜蘭縣政府解雇，許男落跑多日後在台北車站附近遭逮，並遭羈押起訴。一審重判許男12年，案經上訴，高等法院14日二審改輕判4年10月。可上訴。

宜蘭縣長林姿妙上任後，許智信就常替林姿妙「跑攤」，參加宜蘭縣內的紅白帖場子，因此被視為縣長的重要親信。判決指出，許男自2020年2月10日起至2023年9月29日止，受縣府聘用擔任宜蘭縣政府公共造產基金「僱用業務員」、「僱用管理員」、「僱用專員」等職務，負責辦理宜蘭縣政府公共造產相關業務，負責了解公共造產對地方造成影響之民情即時回報，推展公共造產事業。

但許男因為積欠高利貸、無力償還，竟對外打著宜蘭縣政府的標案可供投資，對外募資。這些標案名目五花八門，包含「有媽祖文化節之標案，可投資平安符、套裝、帽子等物品」、「縣府聖誕節活動及宜蘭縣有關係之案件，可投資活動之燈光音響」、「有童玩節工程，但廠商缺招標金投資，可一同投資獲利」、「宜蘭縣政府有台北大巨蛋之投資標案可供投資」，向人詐騙。

被害人因為知悉許男為縣長面前的紅人，應該不會騙人，故紛紛掏錢投資，共有17人受騙，金額從20萬元到1280萬元不等，總金額達6500萬元以上。後因許男謊言遭戳破，還不出錢，被害人紛紛提告，許男2023年9月間失聯，宜蘭縣府也緊急將許男解雇。警方於10月初在台北車站附近逮捕許男，帶回偵訊後，檢方向法院聲請羈押獲准，並提起公訴。一審法院依照多個《貪污治罪條例》中的「公務員利用職務詐取財物罪」，重判許男有期徒刑12年、褫奪公權5年。

全案再上訴，高等法院二審審理後，於14日宣判。高院改輕判許男有期徒刑4年10月。高院指出，許男雖然是宜蘭縣府的公務人員，但他的職權僅為公共造產基金相關部分，與縣府標案的招標並無關聯，所以他謊稱可以處理標案，並非利用其職務上行為而詐騙，只能論以刑法的「普通詐欺取財罪」。故此，高院撤銷他大部分的罪名，改論以輕罪，定應執行有期徒刑4年10月。

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