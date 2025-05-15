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陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

▲前行政院發言人陳宗彥被控接受性招待涉貪污案，台南地院以罪證不足判無罪，國民黨蔡育輝議員認為陳宗彥是「國王的人馬」，判無罪對社會無法交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲前政院發言人陳宗彥被控貪污一審無罪，國民黨認為陳是「國王的人馬」，判無罪對社會無法交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前行政院發言人陳宗彥被控接受性招待涉貪污案，台南地院15日以罪證不足判無罪，消息傳出引起社會熱議，台南市議會國民黨與民進黨議員各有不調的解讀，國民黨蔡育輝議員認為陳是「國王的人馬」，判無罪對社會無法交代，林燕祝也說，此一判決是司法在520前，送給賴清德最好的禮物。

▲前行政院發言人陳宗彥被控接受性招待涉貪污案，台南地院以罪證不足判無罪，國民黨蔡育輝議員認為陳宗彥是「國王的人馬」，判無罪對社會無法交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨籍市議員蔡育輝說，大家知道陳宗彥是賴清德總統的人馬，這個貪污罪、性交罪的無罪，對社會無法交代，蔡育輝說，做民政局長去關說八大行業，在有證據下會被無罪，顯示檢察官聽民進黨的，法官聽賴清德的，這項判決結果對社會無法交代。

▲前行政院發言人陳宗彥被控接受性招待涉貪污案，台南地院以罪證不足判無罪，國民黨蔡育輝議員認為陳宗彥是「國王的人馬」，判無罪對社會無法交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民國黨市議員林燕祝指出，陳宗彥判無罪，她想這是司法在520之前送給賴清德最好的禮物。

國民黨籍市議員林燕祝指出，陳宗彥判無罪，她想這是司法在520之前送給賴清德最好的禮物。這是再一次的證明，證明說司法就是針對國民黨，國民黨從南抄到北，該收押的收押，收押進監，所有的黨部幾乎都被抄家滅族，她想許多民眾都在看，身為在地的民意代表都非常的無奈，現在民眾的觀感非常的差，差到是怎樣，差到說賴清德已經是非常獨裁的一個人，所以如果再這樣下去，台灣民眾沒有辦法有生活安定，每天都生活在恐慌裡面，她想在這裡呼籲快滿1年的賴清德總統收手吧。

▲前行政院發言人陳宗彥被控接受性招待涉貪污案，台南地院以罪證不足判無罪，國民黨蔡育輝議員認為陳宗彥是「國王的人馬」，判無罪對社會無法交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨籍市議員周嘉韋指出，陳宗彥判無罪是法院還其清白。

民進黨籍市議員周嘉韋指出，「針對陳宗彥這個案子，我們覺得司法經過一系列的審理跟判決，其實是把事情還原的蠻清楚，那其實在裡面也有講到針對稱謂這件事情，其實講到陳董到底有沒有辦法專指誰，我們其實也沒有辦法去確認。所以其實法院的判決還給了陳宗彥清白，就像我們去講蔡董，我們也不會講到一定是蔡育輝議員一樣。所以相信司法的清白還給了陳宗彥之後，所有對他的汙衊應該要到此為止，甚至應該要出來道歉，相信司法勿枉勿縱，會還給應該清白的人清白」。

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