遭沈慶京譏「對柯文哲充滿仇恨」　林欽榮反擊挑撥：我不恨他

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（15日）審理京華城案，現任高雄市府副市長林欽榮全天作證，與曾指他勒索要錢的涉案在押被告沈慶京狹路相逢，2人在庭訊尾聲交鋒，沈說林的證詞對同案在押被告柯文哲充滿仇恨，林反擊強調跟柯「道不同不相為謀」，但從不說柯的是非，若有人繼續污衊，他奉陪到底。

▲台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押，今（15日）被押解到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

沈慶京去年（2024年）底出庭，公開指稱時任台北市副市長林欽榮，曾透過白手套傳話索賄，林立刻聲明遭抹黑、揚言提告。今2人從上午9點半同庭到下午3點半多，沈終於等到發言機會，開頭就批林欽榮或都市發展局，「發明」沒收永久保障樓地板面積的作法，沈哀嘆「我們到底犯了什麼錯」。

▲威京集團主席沈慶京涉京華城案在押，今（15日）坐輪椅被押解到台北地院出庭，指證人林欽榮證詞對柯文哲充滿仇恨。（圖／記者黃哲民攝）

沈慶京接著說林欽榮今天證詞，「對柯文哲充滿仇恨」、渲染成本件大案，「我們陳情自己的權利、變成犯罪」，當年柯不懂京華城容積率關鍵、只能問林欽榮等人，結果京華城花費約30億元代價換來的永久保障，被說成只能用1次，「叫我怎能不痛苦」、「我要為京華城120萬股東打抱不平」。

沈慶京沒再明講林欽榮有無向他索賄，卻說台北市前市長郝龍斌「勒索」他只能在京華城與雙子星擇一，因郝想把雙子星給時任幸福人壽董事長鄧文聰的表弟，末了，沈說柯同情他處境、給予協助，還提醒他要在柯的市長任內蓋好。

柯文哲今都沒講話，看著林欽榮作證，有時微笑有時凝重，沈慶京的律師詰問林過程，柯一度咧嘴笑不停。

▲台北市前副市長、現任高雄市副市長林欽榮，今（15日）為京華城案到台北地院作證，強調從不講柯文哲的是非。（圖／記者黃哲民攝）

林欽榮獲審判長准許補充發言，反擊沈慶京「刪除永久保障允建樓地板面積，不是我的發明，我也沒權力」，林說沈先前講他勒索，今卻說是郝龍斌，他提醒沈說話要有證據，林更重申從沒自己或叫任何人，私下向沈轉達任何訊息，遑論勒索，若再污衊，「我奉陪到底」。

林欽榮聲稱與柯文哲絕無恩怨，感謝柯找他擔任副市長，他離職時，柯也請他吃飯，往事他放在心裡、對他也是一番訓練，即使理念不合、道不同不相為謀，「我不恨他（柯）」，離開後也從不說柯的是非，對於「沈某人的挑撥」，他自信完全依法行政。

林欽榮開完庭不停步受訪，聲稱審判長諭知不能接觸本案共犯或證人，所以「不宜多說」，僅表示「相信司法，很充實的1天！尊重司法！」

現年68歲的林欽榮於2014年柯文哲第1任台北市長時，擔任4年的副市長，督導都市發展局業務，並兼任都市計畫委員會主委，任內參與京華城改建案容積率審議過程，他今篤定證稱柯當時對都市計畫法令知之甚詳、常跟他討論推動修法意見。

▲柯文哲今（15日）被押解到台北地院出庭，沒機會講話，看著昔日市府副手林欽榮作證，時而微笑、時而凝重。（圖／記者李毓康攝）

林欽榮誇柯文哲「智商157、很用功」，任內主持居住正義論壇等場合，均宣示都市計畫、都市更新議題須依法辦理，2017年監察院針對京華城土地容積率糾正台北市府，柯指示時任都發局長林洲民以行政處分，直接將京華城容積率從前市長郝龍斌時代的392%，直接公告為監察院認為的560%。

林欽榮說林洲民當時抵死不從，柯文哲後來聽從市府團隊建議，改循都市計畫變更的合法程序處理，由都委會審議通過後再簽請柯公告實施，威京集團極力爭取京華城改建維持12萬0284平方公尺允建樓地板面積，監察院沒採納、京華城打行政訴訟也敗訴。

▲柯文哲妻子陳佩琪今（15日）到台北地院，旁聽京華城案開庭，和丈夫遠遠相望。（圖／記者黃哲民攝）

林欽榮強調，京華城想永久保障允建樓地板面積的訴求不合法，「就算多給1平方公尺都是圖利！」他更不認同比照都更給京華城20%容積獎勵，京華城當時才蓋好10幾年、結構很健全，不是都市計畫列入的都更區域，更沒理由創設容獎項目。

林欽榮直言離職後，得知柯文哲市府團隊放棄法律防禦權，跟京華城協商並提供未獲都市計畫授權的自創容獎，覺得unbelievable（難以置信），極度不公平，易導致容積率制度大崩解，若要促進地區繁榮，市府有很多手段協助業者，「跟拆不拆掉重建，沒有關聯」。林還證實，時任柯文哲市長辦公室主任蔡壁如，下條子要他另外處理京華城的陳情案，「造成我很大壓力」。