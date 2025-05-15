快訊／陳宗彥涉受性招待一審無罪　2酒店業者是「雞頭」遭判刑

▲行政院前發言人陳宗彥被控違反貪污治罪條例，台南地院15日下午以罪證不足判決陳宗彥無罪，另2名被告圖利媒介性交罪成立，各獲緩刑2年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院前發言人陳宗彥被控違反貪污治罪條例，經台南地院審理後15日下午，以罪證不足判決無罪，另兩名被告連家樑與王孝瑋，被控圖利媒介性交罪成立，分別遭判有期徒刑1年與8月，均得易科罰金、緩刑2年，須分別繳交新台幣40萬與25萬元至公庫。

檢方起訴資料指出，行政院前發言人陳宗彥於2012年、2013年間擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因受連姓及王姓酒店業者請託，而協助詢問、協調台南市某警職人員平調案及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並於2012年12月間及2013年11月間涉嫌接受連姓及王姓酒店業者安排酒店女服務生提供性招待，業者不但以「陳董」、「老闆朋友」、「同學」代稱陳宗彥，更疑似數度提供性招待，以暗語「喝咖啡」代稱。另監聽譯文也顯示，小姐花名包含愛佳、愛玲跟小芸，酒店員工亦清楚知悉陳宗彥對出場小姐有特別要求，「條件好，盡量不要有刺青的。」，檢察官認陳宗彥涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「不違背職務收受不正利益罪嫌」，連姓被告及王姓被告均涉犯貪污治罪條例第11條第2項、第4項「不違背職務交付不正利益罪嫌」，均提起公訴。

台南地院指出，陳宗彥被控接受酒店業者不當招待，涉嫌圖利特定業者，法官審酌檢方提出之證據後，認定罪證不足以證明違反貪污治罪條例，而宣判無罪。另兩名被告連家樑、王孝瑋被控「不違背職務交付不正利益罪」，也同獲無罪判決。

然而，法院查明，連家樑、王孝瑋於特定期間內，涉共同犯圖利媒介性交罪共10罪，判決連家樑各處有期徒刑6月，應執行1年，王孝瑋則各處4月，應執行8月，均可易科罰金，2人均獲緩刑2年，須分別於判決確定後6個月內，向公庫支付新台幣40萬元與25萬元。此外，法院裁定2人應沒收未扣案之犯罪所得各3萬元，若全數或部分無法執行沒收，則依法追徵其價額。本案仍可上訴。

針對判決結果，陳宗彥透過聲明回應：「感謝法官正確的認事用法，也感謝大家關心。」他指出，這件案件其實早在10多年前就已經被檢察官簽結，卻又被重啟偵辦起訴，令他深感不平。如今獲得無罪判決，他強調「非常欣慰」，也謙卑表示：「希望能就此揮別陰影。」