圖利金建希一家！高速公路興建計畫「更改路線」　韓警搜索國交部

▲首爾楊平高速公路終點行經金建希老家持有土地，遭質疑尹錫悅政府試圖圖利岳家。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希又慘了？尹錫悅政府上台後，曾一度推動「首爾楊平高速公路」興建，不過卻將計畫案原定的終點往南移，由於新地點靠近金建希老家持有的土地，因此遭質疑是否涉及圖利岳家。對此，警方今（16）日上午執行扣押搜索，前往國土交通部與楊平郡廳調查。

根據《韓聯社》，京畿南部警察廳反貪腐與經濟犯罪搜查隊16日上午派出搜察官前往國土交通部、楊平郡廳以及慶東工程（Kyongdong Engineering，音譯）執行扣押搜索，試圖取得與高速公路興建的相關資料，釐清是否涉及圖利疑雲。

共同民主黨京畿道黨部、公民團體「豎立司法正義市民行動」以及另一公民團體，曾經於2023年7月，針對首爾楊平高速公路興建計畫的更改，向高位公職者犯罪搜查處（公搜處）控訴前國土交通部長元喜龍濫用職權，控訴案件數達到5樁。

據悉，南韓國土交通部從2017年起推動「首爾楊平高速公路」興建計畫，該條高速公路起於首爾市與京畿道河南市，終點則為京畿道楊平郡，其終點原本被規劃在位於楊平郡楊西面，與中部內陸高速公路以系統交流道（JCT）方式連接，全長27公里，原本已於2019年完成預備妥當性調查，並於2021年4月公開，然而卻於2023年5月突然更改計畫。

在新計畫中，高速公路在楊平郡的終點被南移至江上面，路線全長增加至29公里，而終點處剛好經過金建希老家所持有的土地，也因此遭到質疑尹錫悅政府上任後是否刻意圖利岳家，讓岳家能夠藉此獲得土地補償金。

對此，警方過去10個月以來進行初步調查，並於昨（15）日獲得法院所簽署的扣押搜索令，不過目前仍尚未傳喚元喜龍接受審訊。警方關係人士不願透露過多案情，「雖然針對國土交通部和楊平郡廳執行扣押搜索令是事實，但目前無法公開其他內容。」

據悉，自從首爾楊平高速公路遭外界質疑後，時任國土交通部長元喜龍便於2023年7月斷然宣布無限期終止興建計畫。