東港直送！高雄酒店上演183kg黑鮪魚解體秀　6／30前爽嗑到飽

▲高雄日航酒店上演黑鮪魚解體秀。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

響應屏東黑鮪魚觀光季，高雄日航酒店砸百萬從東港購入183公斤頂級黑鮪魚，今(16日)由日籍料理長操刀上演解體秀，也宣布館內5家餐廳同步推出「東港黑鮪魚季」菜單，尤其SERENA全日餐廳推出多項鮪魚主題料理無限量供應，現主時開吃超划算。

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▲東港直送183公斤黑鮪魚現場解體。（圖／記者許宥孺攝）



高雄日航酒店總經理福元雅彦表示，開業籌備期間，即有舉行東港鮪魚祭的規劃，不僅有黑鮪魚特色料理，酒店也將推出專屬鮪魚祭的住房專案，期待能讓更多來高雄的旅人有更多不同的體驗。即日起至6月30日，由行政總主廚林光輝與日本料理「飛翔」總料理長瀨戶本秀人，帶領主廚團隊，聯合飛翔日本料理、桃泉中餐廳、SERENA全日餐廳、咖啡廳與天空酒吧，推出一系列「東港鮪魚祭」主題菜單。

▲日本料理「飛翔」推出東港鮪魚和食套餐。（圖／日航酒店提供）



日本料理「飛翔」傳承正統日料首推「東港鮪魚和食套餐」，可吃到黑鮪魚赤身、中腹、大腹等部位刺身及握壽司，還有超霸氣的主食燒物「鹽烤鮪魚頭」，以整顆魚頭細火慢烤鎖住魚肉油脂，預計活動期間將賣出800隻鮪魚頭，煮物則是推出源自江戶時代的傳統料理「柚香蔥鮪鍋」等7道菜式。

▲SERENA全日餐廳獻上鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司等鮪魚主題料理無限量供應。（圖／日航酒店提供）



SERENA全日餐廳限時推出鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司、赤身生魚片及多款鮪魚握壽司等鮪魚主題料理，無限量供應，不怕你吃。此外，主廚也經典重現東港漁村的家鄉記憶，帶來溫潤的海味「東港鮪魚海鮮飯湯」，以及創意「黑鮪魚造型雞蛋糕」含鹹香鮪魚與經典紅豆2種口味，為增添一抹童趣。即日起加入會員，還可享餐飲9折優惠。

▲義大皇家酒店推出加拿大美食節。（圖／義大皇家酒店提供）



另一方面，高雄義大皇家酒店推出攜手加拿大牛肉協會、加拿大駐台北貿易辦事處隆重推出「加拿大美食節」，即日起至5月25日，於星亞自助餐廳午晚餐時段推出加拿大道地美食。

加拿大駐台北貿易辦事處的貿易暨投資處敬獵人處長表示，光是2024年加拿大對台食品出口總額就超過4億2000萬加幣，其中又以加拿大牛肉為大宗，台灣可說是非常重要的市場。這次美食節活動，可以品嚐到飯店主廚巧用亞麻籽油、冰酒以及楓糖漿等當地特產，所精心料理出的牛肉、鮭魚、豌豆、人參與野米在內的各式加拿大美味餐點。

▲加拿大美食節活動期間用餐，可抽加拿大航空「香港至溫哥華」單人來回機票乙張（圖／義大皇家酒店提供）



▲爐烤加拿大AAA級肋眼牛排。（圖／義大皇家酒店提供）



義大皇家酒店表示，凡於加拿大美食節活動期間用餐，可獲得抽獎券一張，獎項包含義大皇家酒店、高雄萬豪酒店、義大天悅飯店等星級飯店住宿券及義大皇家酒店主題餐廳雙人餐券，最受人矚目的頭獎，是由加拿大航空獨家贊助的「香港至溫哥華」單人來回機票乙張。