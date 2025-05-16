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砸酒店引爆黑幫衝突「叔叔」生前落水陳屍日月潭　黑白兩道震驚

地方中心／綜合報導

2020年9月29日凌晨，高雄市苓雅區知名酒店與三民區知名茶行接連爆發駭人砸店事件，震驚南台灣，時隔近五年，這起高雄治安事件再掀波瀾，當年率眾砸店、外號「叔叔」的蘇姓主嫌，日前竟在南投日月潭離奇身亡，死因引發黑白兩道高度關注。

南投警方表示，37歲的蘇男14日被人發現，陳屍於日月潭水社碼頭附近岸邊，其座車也被尋獲，檢警15日中午會同法醫相驗後，確認為生前落水，疑為輕生；警方循線找到蘇男目前於中部住處，發現他在一信封袋上留有簡單字句，表示「抱歉無法再照顧你們（指家人）」，家屬獲報到案做筆錄時，證稱蘇男近年已鮮少返回高雄老家，對蘇男死因也無異議，至於蘇男是否遭江湖追殺才導致尋短，有待警方進一步調查釐清。

▲涉嫌在高雄連續砸酒店的蘇姓男子，被人發現陳屍日月潭 。（圖／地方中心翻攝）

▲涉嫌在高雄連續砸酒店的蘇姓男子，被人發現陳屍日月潭 。（圖／地方中心翻攝）

綽號「叔叔」的蘇姓男子死亡消息，在高雄迅速傳開，有人認為他的死因可能與近期欠下大筆賭債有關，也有人認為是和他遭老大趕出「家門」才是主因，而「叔叔」的遺體事後已從中部運回到高雄，靈堂設置於高雄市立殯儀館。

回顧5年前的案件，在2020年9月29日凌晨，苓雅區一間高檔酒店在短短三小時內，竟遭遇兩波惡煞持棍砸店，甚至還被投擲鞭炮，現場火光四射、炮聲隆隆宛如戰場，令人怵目驚心。同天深夜，三民區一間知名茶行也遭殃，負責人的車輛慘遭砸毀，高雄街頭暴力彷彿失控。

▲▼獨／高雄酒店3小時遇襲2次！10惡煞砸店丟鞭炮　獨家畫面曝光。（圖／地方中心）

▲高雄酒店3小時遇襲2次！10惡煞砸店丟鞭炮　獨家畫面曝光。（圖／地方中心）

2020年9月29日凌晨，台中一名幫派大哥在賭場被嗆聲，旗下綽號「叔叔」的蘇姓男子為幫大哥出氣，夥同李姓、宋姓2男子，闖入某酒店大廳還放炮製造騷亂；不久後，一批男子衝到派出所猛嗆蘇，還自稱「茶行的」，蘇男等人不爽，於是透過通訊軟體撂來數十名台南掛兄弟助陣，就在蘇男等人接受偵訊期間，台南來的黑幫前往茶行砸店，還把停在店前的黑色休旅車也砸了，接著持棍棒再次闖入酒店大肆破壞，包廂門板也遭破壞，事件爆發後，高雄、台中、台南三方黑幫勢力一觸即發。

更恐怖的是，涉嫌率隊砸酒店的蘇姓男子，在交保後竟疑似遭到「家法伺候」，被強押至仁武區一處民宅禁錮，遭人持棍棒輪番痛毆，網路也流傳他遭人暴打、滿身傷痕、雙手粉碎性骨折的駭人照片，蘇傷勢嚴重，甚至一度傳出命危。消息指出，教訓蘇姓男子的幕後指使者，疑為不滿蘇男惹出風波的「幕後大哥」，「幕後大哥」意圖向被無辜牽連的茶行負責人交代，藉此撇清關係。

當時，面對一夜連環爆發的三起街頭暴力事件，高雄市警局高層顯然承受巨大壓力，事隔不到一週，便祭出拔官處分，苓雅分局長、偵查隊長及轄區派出所長等六名中低階警官遭到調職。時任高雄市警察局長劉柏良雖親上火線解釋，強調此次調整是內部檢討後認為幹部處置不周延所致，目的是希望其他幹部能更重視轄區治安要點，並在第一時間有效處理及蒐證逮捕鬧事者，以遏止二次施暴。

沒想到，事隔多年後，蘇姓男子竟「生前落水」陳屍日月潭，再度引發黑白兩道關注，當年的江湖恩怨，也將隨著蘇的死沉入日月潭之中。

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高雄暴力事件砸店酒店茶行叔叔

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