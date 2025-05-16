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屏東車城警政戶政聯合辦公廳舍　5／16落成啟用

▲恆春分局車城分駐所暨恆春戶政事務所車城辦事室新建辦公廳舍落成啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春分局車城分駐所暨恆春戶政事務所車城辦事室新建辦公廳舍落成啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局恆春分局車城分駐所暨恆春戶政事務所車城辦事室於今(16)日舉行新建辦公廳舍落成啟用典禮，由縣長周春米主持，會中邀請各級長官、民意代表、貴賓及地方仕紳一同剪綵、觀禮，場面隆重熱絡。

恆春分局車城分駐所原建於民國72年，使用逾40年；恆春戶政事務所車城辦公室原建於民國80年，使用逾30年。兩棟建築因屋齡已久、結構老舊及修繕不易，面對車城地區觀光人口成長，原辦公空間已不敷使用，為創造良好的服務品質，亟須提供優質舒適的警政、戶政辦公處所，屏東縣政府民政處於原址重建新辦公廳舍於車城國中旁(車城鄉中山路17、19號)，緊鄰有車城鄉公所、車城鄉立圖書館及車城國小。

▲恆春分局車城分駐所暨恆春戶政事務所車城辦事室新建辦公廳舍落成啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

聯合辦公廳舍總工程費計新臺幣5483萬4400元整，總樓層面積850.19平方公尺，新建工程為地上3層建築，結合戶政與警政聯合辦公，一樓平面樓層由分駐所與戶政單位共同提供民眾洽公服務，並於室外提供停車格；二樓部分為員警辦公區域；三樓部分則提供分駐所員警充分的寢室及休憩環境。興建工程自112年10月16日開工，歷時1年3個月於114年1月28日竣工，之後歷經約2個月時間增設各項勤業務需求之軟硬體設備，在各界殷殷期盼之下，終在今日落成啟用。

屏東縣政府警察局局長戴台㨗表示，非常感謝周縣長體恤警察同仁工作辛勞，慨允編列工程興建經費，同時也感恩縣議會各位議員、各界社會人士的鼎力相助，始能順利完成重建，期勉所有同仁能夠感恩惜福，戮力從公，一同完成地方治安、交通維護及為民服務的工作。

▲恆春分局車城分駐所暨恆春戶政事務所車城辦事室新建辦公廳舍落成啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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