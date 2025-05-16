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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄酒駕肇事熱點前3名曝！震怒大執法後「精準打擊」登場

▲▼高雄警方展開酒駕大執法，一天取締26件。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄警方展開酒駕大執法，三天取締71件。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市近期因酒駕問題連環爆發，繼母親節前後發生兩起酒駕致死重大交通事故，引發社會公憤。市長陳其邁震怒，高雄市警局展開為期3天的全市大執法，試圖以鐵腕手段遏止酒駕歪風。然而，大執法甫落幕，15日於大社區再度發生酒駕傷及無辜的事件，一名年僅13歲的男童不幸遭酒駕駕駛撞斷手指，仁武分局轄區也是今年高雄市酒駕肇事率的前三名之一。

根據高雄市警察局的統計數據顯示，今年（2025年）1月1日至5月15日，高雄市共發生酒駕全般事故69件，相較去年同期（72件）雖略有下降，但整體而言，酒駕問題依舊嚴峻。更令人關注的是，在各分局的酒駕事故件數方面，仁武分局以19件高居第一，較去年同期大幅增加4件；其次為林園分局，發生13件，同樣較去年同期增加4件；小港分局則以4件，與去年同期相比也增加了4件。這份數據清楚點出，部分轄區的酒駕問題不僅未見改善，反有惡化趨勢，成為高雄市防制酒駕的重點挑戰區域。

▲▼酒駕,路檢,酒駕大執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市舉行3天的酒駕大執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

而最新這起酒駕傷童事件，就發生在仁武分局的轄區當中，5月15日下午4時，44歲的陳姓小貨車駕駛沿大社區三民路行駛，疑似為超車而跨越雙黃線駛入對向車道，不慎擦撞到正要左轉的13歲陳姓男童所騎乘的腳踏車左側手把。強烈的撞擊力道導致男童連人帶車倒地，不僅全身多處擦挫傷，左手更遭受嚴重骨折。肇事駕駛陳男被測出酒測值超標，警方已依公共危險罪將其移送法辦。

面對接連發生的酒駕事件，以及部分轄區酒駕事故不減反增的嚴峻現況，高雄市警察局顯然感受到社會輿論的強大壓力，並緊急調整執法策略。

▲▼高雄又破功！13歲男童騎腳踏車遭酒駕男撞傷　左手慘斷指 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄又破功！13歲男童騎腳踏車遭酒駕男撞傷　左手慘斷指 。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據《東森新媒體ETtoday》掌握的獨家消息，高雄市警察局內部已發出最新勤務規劃指示，要求各分局改變以往制式的路檢模式，轉向更具機動性和突襲性的執法手段。具體而言，各分局將被賦予更大的自主規劃權，可因應轄區特性，採取不定時、不定點的方式執行酒駕取締勤務。尤其值得注意的是，市區分局更被建議偶爾執行凌晨2時至6時的突襲性路檢，意圖打破酒駕者對於警方執勤時間的預期心理，讓僥倖者無所遁形。此舉顯然是希望透過出其不意的方式，提高酒駕查獲率，展現分局長防制酒駕、打擊犯罪的強硬決心。

除了時間和地點上的彈性調整，本次勤務規劃更強調針對特定族群和車輛加強攔查取締。例如，針對青少年可能於夜間出遊飲酒後駕車，以及部分駕駛高級車輛、跑車者可能恃財而無視法的僥倖心態，警方將會提高攔檢頻率，展現執法無死角的決心。考量到日前為期三天的大執法甫結束，警方預判部分民眾可能認為風頭已過，轉而在本週末假期僥倖酒駕上路。因此，警察局特別指示各分局，尤其是在酒駕事故件數偏高的仁武、林園及小港地區，更應加強部署不定時、不定點的勤務，持續防制酒駕行為。

為確保執法力道不間斷，警察局明確要求各分局，於每週五、六規劃的防制危險駕駛勤務中，務必將取締酒駕列為核心任務，且每次路檢時間至少需持續一小時以上，攔查對象以汽車為主，機慢車為輔。勤務時間和地點則由各分局自行決定，展現了執法的彈性和因地制宜的考量。

資深警官認為單純仰賴大規模、固定式執法有其侷限性，強調「精準打擊」，所以高雄警方應該祭出不定時、不定點的突襲式勤務，並鎖定特定高風險區域及族群加強取締，提高防制酒駕的主動積極性，希望能藉此有效嚇阻酒駕行為，打破酒駕者的僥倖心理。

然而再多的執法策略，最終仍需仰賴警方的嚴格執行以及民眾的自律與配合。高雄要徹底擺脫酒駕陰影，除了警方不斷精進執法手段、針對高風險區域加強部署外，更需要全體市民共同建立「酒後不開車」的共識，並對酒駕行為採取零容忍的態度，唯有如此，才能真正保障所有用路人的安全，避免更多無辜的生命和家庭遭受酒駕的摧殘。特別是針對酒駕事故頻傳的仁武、林園、小港等地區，更應加強宣導與執法力度，才能有效遏止這股歪風。

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