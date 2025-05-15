「好市多1美食」外酥內嫩　大人小孩超愛！網推：一盤很快被消滅

▲友人狂推香脆雞球好吃。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

邪惡美食怕踩雷！一名網友表示，友人推薦他一款「香脆雞球」，形容吃起來外酥裡嫩，但他遲遲不敢買，乾脆求問大家是否好吃呢？文章曝光後，多數人大推「炸好一盤很快就被消滅掉，大人小孩都愛吃」、「一定要沾醬」、「我兒子超愛」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》直呼，最近友人大推一款「紅龍香脆雞球」，吃起來外酥內嫩，讓原PO心動想買，但又怕踩雷，因此求問值得買嗎，「有人家中冷凍庫也被它霸佔一格的嗎？」

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文章曝光後，幾乎都獲得網友們好評，「好吃，冷凍櫃一定備著、「一定要沾醬，我家沾醬是DIY：藍莓果醬+原味優酪乳+原味美乃滋，攪拌後放冰箱，就是沾醬了」、「氣炸過拌沙拉真好吃」、「氣炸180度20分，炸起來超酥脆」、「我兒子超愛」、「不錯吃阿，本來是要用炸的，懶人的做法是用氣炸鍋或烤箱」、「炸好一盤很快就被消滅掉，大人小孩都愛吃」。

也有網友認為，「我覺得雞塊比較優（我自己買過雞球，蠻後悔的）」、「就早餐店小雞球的概念，不難吃」、「推薦買元進莊的雞丁，肉大塊又嫩，吃起來應該比這個滿足」、「元進莊的皮跟麥脆雞味道有點像」。

說到一口酥脆炸物，肯德基超強點心「勁爆雞米花」，停賣3年後終於回歸，金黃酥脆外皮包裹著鮮嫩多汁的雞胸肉，搭配獨門香料層層入味，讓人不禁想一口接一口。

不過有網友失望分享，根本就是早餐店雞米花，完全沒有味道。引來員工幫解釋，「以前雞米花是我們醃我們裹粉炸，現在是廠商用好我們再拿去油炸，所以會差很多是很正常」。