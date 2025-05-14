肯德基「雞米花」停賣3年回歸！老粉一吃失望：味道變了

▲肯德基「勁爆雞米花」重出江湖。（圖／翻攝肯德基臉書）

圖文／CTWANT

肯德基日前宣布，停賣3年的「勁爆雞米花」回歸販售，購買桶餐和套餐加購只要45元。不過，近日有網友發文，表示此次雞米花和過去的雞米花味道完全不同，讓他直呼「非常失望」。貼文一出立刻引發網友熱議。

一名網友在Dcard上發文，表示在肯德基的「勁爆雞米花」停賣以前，他是該商品的愛好者「每次都至少買兩盒分享盒的雞米花」。而這次雞米花宣布回歸後，他特地去買一桶加一盒品嘗，結果卻發現，皮跟以前不一樣，醃料的味道也完全不一樣。

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這情況讓原PO相當無奈，指出本次回歸的雞米花，根本就是早餐店雞米花，完全沒有味道。失望直呼「給了我希望，又讓我絕望，雞米花還是沒回歸，我還是很想念它。」

貼文一出立刻引發網友討論，紛紛留言表示「本來要去買，還好有看到你這篇」、「剛剛也去買了一桶，同樣失望透頂」、「乾那個雞米花到底是什麼，我剛剛買了也傻眼，真的完全是早餐店雞米花」、「超級失望，才過五年怎麼可能忘記，心心念念肯德基的雞米花還買了一桶結果差超多根本不是同一個東西」。

也有網友透露「我是阿肯員工，’以前雞米花是我們醃我們裹粉炸，現在是廠商用好我們在拿去油炸，所以會差很多是很正常」。

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