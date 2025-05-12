肯德基蛋撻買1送1、咔啦雞腿堡第2顆半價！最新優惠代碼一次看

▲肯德基最新省荷包優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基5月最新省荷包優惠來了，不僅有下殺53折的「炸雞桶+蛋撻1盒+可樂」限定組合，還有咔啦雞腿堡第2顆半價、原味蛋撻買1送1，5月13日起限時開跑。

▲肯德基最新限定優惠狂殺53折起。

肯德基推出最新5大限定優惠狂殺53折起，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6個+可樂1瓶特價399元」、「咔啦雞腿堡2顆特價143元」、「咔啦脆雞2塊+小杯茉莉綠茶1杯特價99元」、「香草紙包雞1份+原味蛋撻1個+小杯茉莉綠茶1杯特價132元」及「上校雞塊4個+原味蛋撻6個特價205元」，5月13日起至6月2日限時開跑，開放於門市或線上訂餐時輸入代碼即可享優惠。

▲肯德基PK雙饗卡APP本周「炸翻星期三」優惠也曝光。

肯德基PK雙饗卡APP本周「炸翻星期三」優惠也搶先曝光，5月14日限時1天可享「原味蛋撻買1送1」、 「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6顆特價399」、「香濃花生熔岩咔啦雞腿堡個人餐特價149元」，只要登入APP即可領取優惠券，數量有限，送完為止。

▲摩斯漢堡5月祭出超值省優惠券。※點圖放大

迎5月繳稅季，摩斯漢堡至5月31日前也推出「MOS超值省優惠券」，有5大系列共16種優惠組合，包括「銅板優惠價」可享超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡最低59元起；「第2件半價」優惠品項則有巧克力米派2個75元、摩斯經典奶茶2杯90元、指定飲品任選2杯112元。

加碼推「+10元多1件」優惠，品項包括黃金地瓜薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡各2杯最低70元起；另外還有2款超值獨享餐159元、4款美味分享餐259元起，只要在全門市出示優惠券即享優惠。