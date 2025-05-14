好市多上架「孩子放電神物」超巨　會員買了：一票人對我行注目禮

▲賣場新上架投籃機。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多遊戲器材無極限！一名網友驚呼，看到一台投籃機，「買給小孩玩，爸爸終於不用撿球了！」不過因為尺寸太大，其他網友紛紛直呼，「頂樓住戶專用？」「投600次就回本了」；甚至有會員自曝，花了5000多元入手，狂吸現場民眾狂盯，「很多人對我的推車行注目禮！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款孩子的放電神物，賣場新上架M牌雙人籃球遊戲台，讓原PO笑稱「買一台回去給小孩玩，爸爸終於不用再幫忙撿球了！」

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商品標價牌可見，籃球遊戲台主打可折疊收納、附電子計分器搭配音效，還可切換8種競賽模式，一台售價5899元。至於家長想知道的尺寸部分，長寬高為206公分、122公分、213公分。

底下網友紛紛熱議，「家裡也是要夠大，才有辦法這樣擺一台」、「有這個的話就不用撿球了」、「投600次就回本了」、「感覺這個只限身高140公分以下的小朋友」、「頂樓住戶專用？」「XXX買一台放公司四樓啦」。其中有網友回報已購入，「今天買了，然後很多人對我的推車行注目禮」。

過去好市多也曾上架一款超巨大的遊戲屋，溜滑梯分成兩種，一邊是斜坡溜下來、一邊是360度旋轉溜下來，還有迷你攀爬區、盪鞦韆可嗨玩，根本是孩子們的夢想天堂，讓網友笑虧「注意看這個太狠了～溜滑梯和鞦韆都有！」

但同樣也是因為尺寸太巨大，全長寬高範圍需求為10.3、7.3、5公尺，限於家庭使用地，且售價並不親民，一整組要價3萬7599元。引來網友討論，「首先要有個千坪豪宅」、「這客群是有庭院的民宿跟餐廳業者吧」、「看完後立馬帶孩子去公園玩遊戲器材，感覺賺了好幾萬」。

▼超巨大二合一遊戲屋。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

